Barcelona saluda el Nadal amb un pessebre minimalista

Encara queda un mes per al dia de Nadal, però Barcelona ja s’ha vestit de gala per celebrar les festes més familiars de l’any. Dijous es van encendre els llums de 400 trams de carrers de la ciutat, i aquest matí s'ha inaugurat el tradicional pessebre a la plaça de Sant Jaume. Tot i això, un any més, de tradicional en té poc: el tercer pessebre d’Ada Colau al capdavant de l’alcaldia consisteix en una proposta minimalista de l’arquitecte Jordi Darder, guanyador del concurs de pessebres convocat per l’Institut de Cultura de Barcelona (Icub).

Segons l’autor, les figures del pessebre, enfilades al capdamunt de pals esmaltats de color daurat, són com un “bosc de joncs” que es mouen “amb el vent, fan reflexos amb el sol i s’il·luminen quan es fa de nit”. El pessebre està sobre una plataforma accessible per a tothom, ja que a l’arquitecte li agradava la idea que la gent pogués passejar entremig de les figures. “No es tracta d’un pessebre contemplat, sinó del pessebre del passeig casual sota un núvol de llum, que ens dona l’oportunitat de formar part del quadre escènic vivent del pessebre de Barcelona”, diu Jordi Darder.

A més del pessebre de la plaça Sant Jaume, els barcelonins també podran visitar fins al 2 de febrer un pessebre més clàssic al Museu Frederic Marès. Es tracta d’una iniciativa de l’Associació de Pessebristes de Barcelona i serà un pessebre d’“estètica tradicional”. Això vol dir que entre els materials hi haurà molsa i elements vegetals, les figures de fusta seran artesanes i hi haurà representades les tres escenes clàssiques d’un pessebre: el naixement, l’anunciació dels pastors i l’arribada dels Reis d’Orient. El pessebre clàssic es podrà visitar de dimarts a dissabte de 10 h a 19 h i els diumenges d’11 h a 20 h.

Obren les fires de Nadal

Com a part de la benvinguda al Nadal, a Barcelona ja s’ha obert la Fira de Santa Llúcia i la de la Sagrada Família, que oferiran els seus productes fins al 23 de desembre. La de Santa Llúcia és la més antiga que gira al voltant dels pessebres i de les tradicions nadalenques i data de l’any 1786. En total hi haurà 287 parades.

Com cada any, a més de la venda de productes, la fira també acollirà diverses activitats, com la cercavila de la tradicional Carassa de Nadal de Barcelona i el Tió Gegant. També tindrà lloc la celebració de la 24a edició de la Diada de les Tradicions i Costums Nadalencs de Catalunya, amb el lliurament del guardó al Firaire d’Honor d’enguany, que tindrà lloc el dia 16 de desembre.