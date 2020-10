Barcelona serà la capital mundial del transport públic el 2023

La ciutat de Barcelona serà la nova seu del congrés internacional del transport públic, el Global Public Transport Summit, el 2023. La Unió Internacional del Transport Públic (UITP) ha anunciat aquesta tarda que la capital catalana és la candidatura guanyadora. Segons aquest organisme internacional –presidit des del 2017 pel director general de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Pere Calvet–, la comissió ha tingut en compte "la competitivitat de Barcelona, així com el fet que disposi d'un sistema de transport públic i polítiques de desenvolupament urbà referents a nivell mundial". També s'ha valorat l'experiència de Barcelona en l'acollida de grans esdeveniments. Les altres dues ciutats finalistes que competien per acollir aquest congrés eren Brussel·les i Dubai.

Aquest congrés està considerat el més important del sector del transport públic a tot el món i, a més, inclou també un espai tipus fira per donar a conèixer novetats mundials, fet que, segons la mateixa UITP, "suposarà una excel·lent oportunitat de projecció per a la indústria catalana".

L’organització del congrés estarà liderada per FGC i també per Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), amb el suport de Renfe, Fira de Barcelona i el Barcelona Convention Bureau. Durant el procés de selecció, les tres ciutats candidates van passar per diferents fases de qualificació i la visita d'un comitè avaluador.

El Global Public Transport Summit se celebra cada dos anys i l'últim, que es va fer el 2019 a Estocolm, va obtenir un balanç de 2.718 participants de 81 països diferents, 474 expositors de 46 països, més de 15.000 visitants a l’exposició i 166 representants de mitjans de comunicació de 47 països. El pròxim congrés i exposició està previst per al desembre del 2021 a Melbourne.

Les presidències de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Ricard Font i Rosa Alarcón, han destacat en un comunicat que la celebració d'aquest saló "serà una excel·lent oportunitat perquè tant la ciutat com el conjunt de Catalunya puguin mostrar al món la seva excel·lència i competitivitat en l’àmbit del transport públic i el desenvolupament d’un sistema de mobilitat inclusiu i sostenible”.