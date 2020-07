Barcelona aprova fer un tanatori a l'antic Happy Parc de Sants

El primer parc infantil de boles de Barcelona serà substituït per sales de vetlla. El ple de l'Ajuntament ha donat avui llum verda al pla que preveu obrir un tanatori amb quatre sales de vetlla a l'espai on hi havia el Happy Parc del barri de Sants, que no va poder assumir una pujada del lloguer de més del 300%. La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha admès que el projecte no agrada i que, de fet, ha generat una forta mobilització veïnal de rebuig, però que és una iniciativa privada i que compleix totes les normatives.

De Happy Parc a tanatori per la pujada del lloguer

"Hem intentat que l'edifici tingués un ús diferent, però és de titularitat privada i compleix la normativa", ha apuntat Sanz, que ha assegurat que la tramitació es fa per "responsabilitat" i per "no prevaricar".

El més crític amb el projecte ha sigut el grup de Junts per Catalunya, que ha assegurat que el tanatori tindrà un fort impacte en el teixit veïnal i la mobilitat de la zona. Sanz els ha retret que ara defensin el teixit del barri de Sants quan hi van generar un fort conflicte durant el mandat de Xavier Trias amb el desallotjament de Can Vies.

ERC, que s'ha abstingut, ha criticat que el govern encara "no ha solucionat" el problema dels preus excessius dels serveis funeraris a la ciutat. I el govern els ha acusat d'haver torpedinat el procés per crear una funerària pública.

El projecte s'ha aprovat amb el vot contrari de Junts per Catalunya, l'abstenció d'ERC, Barcelona pel Canvi i el PP, i el vot favorable del govern.