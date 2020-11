Barcelona tenia 863 persones centenàries el 2019, un màxim històric

L'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Oficina Municipal de Dades (OMD), ha publicat l'Anuari Estadístic de la Ciutat 2020, que enguany es converteix en el testimoni de com era la capital catalana l'any 2019 just abans de l'esclat de la pandèmia del covid-19. Entre les més de 400 taules estadístiques que ajuden a fer una fotografia demogràfica, social, cultura i econòmica, destaca que Barcelona tenia 863 persones centenàries el 2019, màxim històric i un 10,8% més que l'any anterior.

Entre les xifres recollides per l'ACN que difícilment es podran repetir aquest any a la ciutat, destaquen l'afluència a museus de la ciutat (12,7 milions de visitants) o als espais d'interès arquitectònic (11,7 milions).

L'Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona 2020 està disponible per primer cop en castellà i anglès –a més del català– i, també com a novetat, cada capítol temàtic (dels 20 en total) inclou un breu text descriptiu i una succinta visió gràfica que ajuda a completar la lectura estadística. Això facilita una triple lectura: descriptiva, estadística i gràfica.

L'ingent nombre de dades recollides en les seves pàgines permet conèixer en detall curiositats com el nombre d’elements de mobiliari urbà, com bancs, jardineres, contenidors o papereres, o el nombre de piscines, pistes de tenis o àrees de joc infantils que hi ha a la ciutat, per citar alguns exemples.

100 dies de pluja

Altres dades interessants del 2019 són que es van comptabilitzar 100 dies de pluja a Barcelona i 81 dies de fort vent. Però va ser un any poc fred, amb cap dia de neu registrat, en comparació amb els set dies del 2018. Les migracions internes seguien a l'alça: gairebé 100.000 persones van canviar de domicili dins de la ciutat.

Visites al CAP

En l'àmbit de la salut, el 2019 van augmentar un 1,3% les visites a l'atenció primària respecte al 2018, una dada que de ben segur es dispararà en l'anuari de l'any que ve. Del total de 8.570.705 visites, un 52,0% van ser a medicina de família, un 34,0% a infermeria i un 8,0% a pediatria, mentre que el 6% restant van ser visites a altres tipus de professionals.

Creix la violència masclista

Pel que fa a justícia, es constata un augment de la violència sobre la dona amb un increment dels delictes del 5,7% el 2019.

22.000 intervencions dels bombers

Al llarg del 2019, Bombers de Barcelona van actuar en un total de 20.971 intervencions, un 4,6% més que l'any anterior. Les més nombroses són les operacions de salvament (7.098) i les assistències tècniques (6.963). En un 57% dels serveis els bombers van arribar en cinc minuts o menys.

67.400 animals de companyia

El cens dels animals de companyia superava els 67.400 animals, un 7,1% més que l'any anterior.

Els serveis, el 90% del PIB

Finalment, el sector dels serveis generava un 89,3% del PIB de Barcelona el 2019, i la restauració –ja siguin restaurants, bars, gelateries, hotels o altres serveis d'allotjament– era l'activitat principal del 18% dels locals de Barcelona.