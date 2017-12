Barcelona és la tercera millor ciutat d'Europa i la vuitena del món, segons una consultora

Primer Londres, després París i, tancant el podi, Barcelona. La capital catalana és la tercera millor ciutat d'Europa i la vuitena del món, segons recull el primer rànquing de World's Best Cities que elabora la consultora Resonance Consultancy analitzant 23 variables diferents. Madrid ocupa l'onzena posició al rànquing mundial i la següent ciutat espanyola que hi apareix és València, al lloc 86.

La consultora valora la ciutat com un lloc "gairebé ideal" i li atorga una barreja "eclèctica de platja, arquitectura i vibracions bohèmies". "Barris acolorits, platges i parcs icònics", són part de la descripció que inclou el rànquing, que també desta el clima quasi idíl·lic durant tot l'any que propicia la vida a l'aire lliure.

Sobre el caràcter de Barcelona, la consultora la defineix com a "desafiant" i inclou en la valoració els recents episodis de violència policial durant l'1-O per reprimir un intent de secessió de Catalunya, sosté. El document avisa el visitant de l'existència del català: "No se sorprengui si sent parlar en català als locals mentre recorre els estrets carrerons del Barri Gòtic, el barri gòtic més gran d'Europa".

El paper predominant del turisme a l'economia local també es recull a la fitxa, que subratlla malgrat tot les protestes contra la gentrificació que han protagonitzat els ciutadans, moguts per l'increment de preus a la ciutat. Recorda com el govern d'Ada Colau ha pres mesures per posar-hi fre i reduir les pràctiques que afecten negativament els ciutadans, "com els inversors immobiliaris que arrabassen apartaments només per llogar-los a Airbnb, cosa que en fa augmentar els preus".

Madrid, capaç de reinventar-se

Sobre Madrid, la fitxa de Resonance Consultancy destaca que a la capital d'Espanya "tot el que és vell és nou" i posa per exemple el "Mercat de San Fernando, que en algun moment va ser un mercat cobert tradicional que s'ha convertit en un centre no només de menjar i beguda, sinó també per a una varietat d'activitats".

"Madrid és una ciutat que malgrat, o potser a causa de, la recent agitació econòmica i política, és capaç de reinventar-se i mirar cap al futur mentre aplaca la gana dels pobletans i visitants que se senten atrets per la vida nocturna (classificada com la segona millor en el planeta darrere de Londres), excel·lents botigues i cultura vibrant", afegeix la consultora.

Les 10 millors del rànquing

El rànquing de Resonance es fa per primer cop i deixa la classificació de les millors deu ciutats del món de la següent manera: Londres, Nova York, París, Moscou, Tòquio, Singapur, Dubai, Barcelona, San Francisco i Chicago. La consultora defensa que l'ha elaborat seguint una metodologia exhaustiva i basant-se en opinions tant de les persones que visiten la ciutat com dels residents.