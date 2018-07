Barcelona tindrà noves escoles públiques el curs 2019-2020

El conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, va avançar en una entrevista a l'ARA la possibilitat de convertir en públiques algunes escoles concertades amb problemes de viabilitat. Aquesta només és una de les propostes que hi ha sobre la taula del departament per incrementar l'oferta de places públiques, cada vegada més demandades, com s'ha comprovat en la preinscripció per al curs que ve -a Barcelona, la pública ha superat per primera vegada l'escola concertada-. Aquest dijous s'han donat alguns detalls més: el més important és que aquest increment de les places públiques es posarà en marxa el curs 2019-2020. Així ho ha afirmat el president del Consorci d'Educació de Barcelona, Josep Gonzàlez Cambray.

Segons ha dit en roda de premsa, el Consorci (gestionat per la Generalitat i l'Ajuntament) treballa intensament per obrir nous centres educatius el curs 2019-2020 a través de dues vies: reconvertir edificis públics en escoles o llogar o comprar escoles concertades que no són rentables. Ni Cambray ni la tinent d'alcaldia de l'Ajuntament, Laia Ortiz, han volgut donar més detalls sobre les converses que ja estan tenint amb ordres religiosos i patronals de les concertades per explorar aquestes mesures.

Han deixat clar, però, que l'objectiu final és tenir més oferta pública com més aviat millor. En aquest sentit, han explicat que al final s'ha millorat l'assignació a les 137 famílies assignades primer en una plaça d'ofici i que han aconseguit que totes les famílies que només havien escollit escola pública hi tinguin una plaça. Això s'ha fet a través d'una "ampliació extraordinària", creant quatre grups addicionals, creant una línia nova en un centre i ampliant les ràtios a 44 centres públics i un de concertat.

Segons ha explicat la gerent del Consorci, Mercè Massa, aquest curs s'han incorporat a P3 un total 654 nens i nenes amb necessitats educatives especials, un 40,3% més que l'any anterior, quan s'hi van matricular 466 infants. La gran majoria d'aquests alumnes són de tipus B, és a dir, per una situació socioeconòmica desfavorida.

En la mateixa roda de premsa, el Consorci ha anunciat que un total de 72 escoles i instituts de Barcelona faran obres aquest estiu, gràcies a una inversió de 40,5 milions d'euros -17 milions són inversió de la Generalitat i 23,5 de l'Ajuntament-. Fins a 20 actuacions, però, no estaran a punt el setembre i s'allargaran fins i tot amb els alumnes a l'aula. Fins a 12 de les obres (nou escoles i tres instituts) són per garantir la nova escolarització, i la immensa majoria (totes menys una) són per col·locar mòduls. Això passarà a l'escola 9 Graons, Eixample I, Gaia, Gràcia o Auditori, entre altres.

"Hi haurà més mòduls prefabricats dels que ens agradarien", ha dit el president, que ha afirmat que la seva prioritat és rehabilitar edificis vells.