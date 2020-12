Només el 10% de les places per a cotxes seran gratuïtes el 2024 a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha fixat 60 línies d'actuació i més de 300 mesures concretes per assolir els grans objectius fixats en el Pla de Mobilitat Urbana (PMU), que es vol desplegar fins al 2024 amb fites com aconseguir que mig milió dels desplaçaments que ara es fan en vehicle privat passin al transport públic. O que el 82% dels viatges per dins de la ciutat es facin en modes sostenibles i que el vehicle privat caigui un 25,6%. Per això, el consistori ha concretat aquest dimarts un pla que també es marca com a objectiu augmentar en un 10% la velocitat comercial dels autobusos a través d'intervencions com ara construir 68 nous quilòmetres de carril o millorar-ne l'amplada i aconseguir més prioritat semafòrica.

La proposta definitiva de PMU s'ha presentat aquesta tarda a les entitats que integren el Pacte per la Mobilitat i ara s'haurà d'aprovar en comissió a l'Ajuntament. Entre les mesures per fomentar el transport públic i restar pes al vehicle privat, l'Ajuntament també preveu que el 2024 el 90% de les places d'aparcament siguin regulades, quan ara aquest percentatge se situa en el 56%. Aquests espais no acolliran només places d'àrea verda i àrea blava, sinó també aparcaments per a motos i bicicletes, que es volen expulsar de les voreres, i zones de càrrega i descàrrega.

Més transport públic, voreres lliures i més bicis

La regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, ha insistit aquest dimarts, durant la presentació de l'estratègia, que s'ha de garantir que les voreres siguin espais "sagrats" per al vianant i que, per això, també es preveu treure els pals de llum que es troben al mig del pas. També es vol fer baixar tots els vehicles de mobilitat personal de les voreres. El conjunt del pla, que inclou actuacions com l'enllaç del tramvia –es confia que l'arribada de fons europeus pugui accelerar el ritme del projecte– o la finalització de la L9 del metro, suposa una inversió de mes de 7.000 milions d'euros, sobretot en transport públic, que haurien d'assumir entre les diferents administracions: des de l'Estat, amb l'execució del pla de Rodalies, a la Generalitat, amb el mateix tramvia o la L9.

651x366 Barcelona preveu que mig milió de viatges del vehicle privat passin al transport públic Barcelona preveu que mig milió de viatges del vehicle privat passin al transport públic

Un altre dels projectes que es plantegen al consistori és que determinats carrers puguin tenir almenys algun carril a una velocitat més reduïda per protegir ciclistes i vianants instal·lant un carril 30 a les vies de tres o més carrils de circulació.

En aquest sentit, pel que fa a la bici, es preveu un creixement del 40% de la xarxa de carrils. El pla fixa que els desplaçaments que es fan en bicicleta passaran de representar el 2,28 del total a ser el 5%. També es concreta que es crearan 32 nous quilòmetres de carrers per a vianants. I en aquest àmbit és especialment destacat el pes del projecte de pacificació de l'Eixample.

També es vol llançar una aplicació que millori l'ús del taxi per acabar de manera progressiva amb la pràctica d'aturar-los aixecant la mà i aconseguir que els usuaris localitzin els vehicles buits a través dels seus telèfons. D'aquesta manera es reduiran els quilòmetres que cada taxi fa buit.

En una visió més metropolitana, també es demana incrementar els aparcaments dissuasius en origen, és a dir fora de Barcelona, per afavorir l'estacionament a fora i que els trajectes dins de la ciutat es facin directament en transport públic.