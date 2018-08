Barcelona ha tingut més peticions d'asil fins ara aquest any que en tot el 2017

Augmenten els nouvinguts a Barcelona i també els demandants d'asil, a un ritme molt elevat que fa que l'Ajuntament demani a la Generalitat i a l'estat espanyol que no els deixin "sols" en l'atenció sociosanitària, en paraules de Jaume Asens durant la compareixença d'aquest matí a l'Ajuntament per explicar la situació. Fins al juliol d'aquest any, 4.567 dels 12.621 migrants atesos pel SAIER ( Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats) han demanat protecció internacional. El nombre és superior al total de demandants de l'any passat (4.405) i un 74% superior respecte als 2.623 atesos a aquestes altures de l'any passat.

El consistori s'ha mostrat molt dur amb el paper de l'Estat i la Generalitat. "Demanem que es mantingui coherència quan s'apaguen els focus", ha expressat el tinent d'alcalde Jaume Asens, que vol que "dispositius com el de l''Open Arms' o l''Aquarius' es repeteixin amb la resta de persones". Asens ha recordat que l'estat espanyol és el que rep els 330 milions de fons europeus per a l'acollida d'immigrants. "Més enllà dels gestos simbòlics, volem que s'hi impliquin a fons", ha reiterat Asens, que també ha demanat "que la Generalitat" no els deixi sols.

Pel que fa a les nacionalitats, els veneçolans que demanen asil són els que més han crescut i els principals requeridors: 1.301 veneçolans han rebut asil fins ara aquest 2018, més que els 1.214 total de l'any 2017. Colòmbia (577), Hondures (456) i Geòrgia (394) són les altres nacionalitats amb més demandants i, en menor mesura, el Marroc (60) o Síria (116). La procedència dels sol·licitants d’asil contrasta amb l’arribada massiva d’immigrants procedents de la costa sud, és a dir, dels que procedeixen del nord d’Àfrica. De fet, des del juny un total de 2.568 han arribat a Barcelona i 2.100 han sigut ateses en els dispositius municipals.

De cada 10 atesos pel SAIER, 6 deixen la nostra ciutat i se’n van a altres països d’Europa, “especialment Alemanya i França”. El 40% restant “intenten quedar-se aquí” però “es troben amb una llei d’estrangeria molt dura que els condemna a l’exclusió social i l’economia submergida”, ha denunciat Asens. En aquest sentit, ha posat de manifest que a Barcelona cada dia s’atenen 400 persones que estan en situació d’emergència “que estarien al carrer si no les atengués l’Ajuntament i hauria de ser l’Estat qui les atengués”.