Barcelona torna a amenaçar els bancs amb l'expropiació de pisos buits

L'Ajuntament de Barcelona ha reprès els cinc processos per expropiar pisos que les entitats bancàries mantenen buits que tenia en marxa abans que el govern espanyol impugnés la llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge del 2016. Ara, després que el Tribunal Constitucional hagi aixecat la suspensió temporal d'alguns preceptes d'aquesta llei catalana, el consistori torna a presentar batalla. Ha recuperat cinc del paquet de 16 expedients que ja tenia en marxa contra entitats financeres per aconseguir l'ús de pisos. La resta de processos han decaigut perquè els habitatges en qüestió ja han estat cedits o adquirits per mitjà de tanteig i retracte. El requisit per poder engegar aquesta via és que es tracti de pisos en zones amb necessitat d'habitatge, com és el cas de Barcelona, i que acumulin més de dos anys buits. Si l'entitat no s'avé a cedir-los o a donar-los ús, el que es fa és expropiar-los per un període d'entre quatre i deu anys i cedir-los a persones vulnerables que abonaran un lloguer social -no pot superar el 20% dels seus ingressos.

L'equip d'Ada Colau, tot i deixar clar que primer intenta la via de l'acord per aconseguir la cessió dels pisos, està disposat a engegar aquest procés sempre que sigui necessari. De fet, amb el cens de pisos buits, que ja ha recomptat 17 barris, ha detectat uns 600 pisos buits en mans de bancs que, si porten més de dos anys buits, passaran a ser objectiu d'aquestes expropiacions. I, segons el registre de pisos buits de la Generalitat -n'inclou d'ocupats de manera irregular-, a la ciutat n'hi ha un total de 2.021. La xifra total, però, és encara més alta perquè el consistori ha comprovat que hi ha pisos buits que no estan inscrits al registre.Abans d'iniciar el procés -i d'esgotar la via dialogada-, s'ha de comprovar que es immobles porten més de dos anys buit. I, per això, el que fa l'Ajuntament és revisar-los.

Els cinc processos d'expropiació temporal que ara es reprenen afecten la Sareb (dos pisos) i el BBVA (3 pisos). Aquest és últim és, segons ha denunciat el regidor d'Habitatge, Josep Maria Montaner, que és l'entitat que acumula més pisos buits a la ciutat, 871, i amb la que no s'ha tancat cap acord global de cessió perquè només manté un acord amb el Govern i quasi no ha cedit pisos a Barcelona.

Les entitats que han rebut l'amenaça d'expropiació poden presentar al·legacions contra el procés, que es pot acabar allargant uns sis mesos. El consistori manté l'esperança de poder trobar una sortida acordada al conflicte.

Cobrada la primera sanció

L'octubre de 2017, l'Ajuntament ja va comunicar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya que havia detectat 150 habitatges que estaven buits i no estaven inscrits al registre, tot i que el pas és obligatori per a tots elshabitatges que les entitats han adquirit com a conseqüència d'una dació en pagament o execució hipotecària. L'Ajuntament ha cobrat ara la primera sanció per manca de registre. El pagament l'ha fet Caja de Ahorros de Asturias per valor de 5.400 -tot i que la multa era de 9.000 euros, l'entitat s'ha beneficiat del descompte per pagar-la al moment.

El consistori té també una sanció en ferm contra Bankia, de 7.200 euros, i n'està tramitant tres més que vénen, també, de la detecció d'aquells 150 pisos fora de registre. Les zones de Barcelona on hi ha més pisos buits detectats son el districte de Nou Barris, seguit dels de Sant Martí, Sant Andreu i Ciutat Vella.

500 pisos comprats

El regidor d'Habitatge insistit avui que la via de la sanció és la menys desitjada -per conflictiva i per lenta- i que el seu equip manté un contacte continuat amb les entitats bancàries per intentar aconseguir pisos. En el que va de mandat, ha dit, l'Ajuntament ha adquirit uns 250 pisos per mitjà de tanteig i retracte i ha adquirit, també, 17 edificis sencers. Sobretot, per intervenir en conflictes en què la propietat volia expulsar els llogaters. En tota, la llista d'immobles adquirits se situa al voltant dels 500 si se sumen els pisos comprats un a un i els blocs sencers. L'Ajuntament compta ara amb un 7.000 pisos de propietat municipal destinats a lloguer.