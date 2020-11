Barcelona inicia la transformació del Port Olímpic sense esperar l'últim escull judicial

L'Ajuntament de Barcelona ha començat la transformació i "recuperació" del Port Olímpic, un projecte urbanístic i de canvi d'usos perquè aquesta zona deixi de ser un espai d'oci nocturn que viu d'esquena a la ciutat i sigui un lloc "accessible" i obert a la ciutadania. Es pretén que el projecte es basi en l'anomenada economia blava (nàutica, tecnologia marítima i ciència del mar) i la gastronomia. "Serà un Port de futur. Si el Port va ser un símbol dels anys 90, ara volem que sigui un símbol de la Barcelona del 2030", ha dit el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni.

I això que falta superar l'últim escull judicial perquè, dels 30 pubs i discoteques del Port, 26 s'han negat a tornar les claus al consistori, tot i que se'n va anunciar el tancament "immediat" perquè ja els havia caducat la concessió. L'Ajuntament, que portarà el cas als jutges, confia resoldre l'escull per la via ràpida abans que s'acabi el 2020. "Això està guanyat", ha assegurat Collboni.

Quan el consistori torni a gestionar els locals – una "font d'inseguretat" a la zona, segons el tinent d'alcalde–, s'hi instal·laran establiments vinculats als esports nàutics i la pesca, per crear uns 200 llocs de treball "de qualitat". Ara bé, l'Ajuntament no ha volgut esperar a tenir-ne les claus i ja ha engegat la reforma provisional del passeig, que s'acabarà el mes que ve després d'una inversió de 400.000 euros. "No podem esperar a fer tot el nou Port per gaudir-ne", ha argumentat la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, que ha assegurat que "era imprescindible" actuar. Es retiraran terrasses i dos cordons d'estacionament que hi ha ara per convertir l'espai, de 10.000 m2, en un lloc de trobada social i esportiva.

Una altra obra imminent –començarà la setmana que ve– és la rehabilitació del dic de recer, que gràcies a una inversió de quasi 11 milions es podrà reforçar per protegir millor el Port dels temporals. Es preveu que aquestes obres s'acabin el maig del 2022. Alhora, s'han iniciat altres projectes de redacció, com els nous accessos, per eliminar-hi barreres i desnivells (2,8 milions), i l'ampliació i reforma del Centre Municipal de Vela, que tindrà una inversió de 3,8 milions.

Tot plegat va en paral·lel a la subhasta que va fer l'Estat fa unes setmanes de 26 elements del Front Marítim, entre els quals es destaquen els comerços, aparcaments, restaurants i discoteques que queden a tocar de l'Hotel Arts, que és l'establiment que va licitar amb més força per tots els espais per poder ampliar les instal·lacions.