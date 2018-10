Barcelona rep més turistes a l’estiu, però s’hi estan menys dies

Fent cua sota el sol per entrar a un museu, menjant un gelat de xocolata mentre baixen la Rambla, fent-se una selfie als búnquers del Carmel o prenent una canya per la Barceloneta. La xifra de turistes que han escollit Barcelona com a destí d’estiu ha tornat a batre rècords, segons el balanç que ahir va presentar l’Ajuntament de Barcelona, que contradiu les veus del sector turístic que auguraven una temporada més fluixa. Entre el juny i l’agost almenys 4,6 milions de turistes van dormir a la ciutat, un 4,6% més que en el mateix tram de l’any passat. D’aquests visitants, la meitat van preferir passar la nit en un hotel i l’altra meitat van escollir fer-ho en altres tipus d’allotjament -albergs i apartaments turístics.

Per calcular la quantitat de turistes que es van passejar per Barcelona aquest estiu, però, encara caldria sumar-hi dos col·lectius de visitants més: els que fan un tomb per Barcelona i dormen als afores, dels quals el consistori no té dades, i el milió de turistes que van desembarcar a la ciutat durant tan sols unes hores procedents d’algun dels creuers que atraquen al port de la capital catalana. D’aquests, els que van utilitzar Barcelona com a port base es van disparar un 9,91% respecte a l’estiu passat. Aquest nou rècord, a més, s’ha d’emmarcar en un context de caiguda del turisme a Catalunya, que en el mateix període va registrar un 0,9% menys de turistes allotjats en hotels.

Amb tot, si bé el nombre de turistes ha crescut aquest estiu, no ho han fet al mateix ritme les pernoctacions a la ciutat, que s’han mantingut estables amb un augment de només el 0,66% respecte a l’any passat. Això vol dir que, malgrat que Barcelona continua instal·lada en el rècord de visitants, les estades tendeixen des de ja fa quatre anys a ser més curtes. L’estada mitjana respecte a l’estiu passat s’ha reduït de les 2,71 nits a 2,61.

Amb les dades a la mà, el Gremi d’Hotelers de Barcelona no està satisfet. Diuen que tot i que cada vegada hi ha més turistes, els hotels han estat més buits aquest estiu, amb un 0,8% menys d’ocupació, segons les seves dades. El motiu del descens és que, malgrat l’afluència de clients, el total de places turístiques a Barcelona ha augmentat respecte al 2017.

Menys disposats a pagar

A més, els hotelers consideren que la ciutat segueix absorbint un turisme de “baixa qualitat”. De fet, afirmen que és per aquest motiu que s’han vist abocats a abaixar els preus i han facturat un 14% menys que l’any anterior. “Augmentem el nombre de turistes, sí, però els que venen no estan disposats a pagar tant”, va explicar el director general de l’entitat, Manel Casals.

La patronal d’apartaments turístics, Apartur, comparteix la preocupació i el diagnòstic amb els hotelers, però és més optimista: “Barcelona ha patit molt els últims dotze mesos -la vaga de l’aeroport, l’atemptat terrorista, els fets de l’1-O-, però les vendes de cara a l’octubre i el novembre comencen a millorar”, avança el president, Enrique Alcántara.

Segons les dades del consistori, però, els turistes que han apostat per Barcelona aquest any també han tendit a gastar-se més diners. La despesa mitjana per persona i dia de les persones que s’allotgen en hotels va ser de 96,3 euros sense comptar el transport, l’allotjament i el paquet turístic. Si es fa el càlcul amb el global dels visitants -independentment d’on s’allotgin- la despesa mitjana va ser de 79,4 euros.

Les dades també apunten a un augment del turista internacional, que ha crescut un 5,59% respecte a l’any passat, l’equivalent a 101.821 viatgers més. De fet, aquest estiu més del 84% dels turistes que han dormit en hotels són estrangers, i entre els països que han enviat més turistes a Barcelona hi ha els Estats Units, França, la Xina i el Brasil. Significativament, però, s’han reduït els viatgers nòrdics, sobretot de Suècia (-14,29%) i Noruega (-17,06%). “Possiblement per l’onada de calor que han viscut aquests països, que ha fet menys necessària la cerca de destinacions amb un clima calorós”, va valorar l’Ajuntament.