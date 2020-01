Barcelona viu un 2019 de rècord turístic i insisteix en la idea d'enviar visitants a la perifèria

Barcelona va viure el 2019 un any de rècord absolut de l'activitat turística, amb pràcticament 12 milions de visitants (11.977.277) i prop de 33 milions de pernoctacions en establiments hotelers i pisos turístics. I, com passa històricament a la ciutat, el gruix de l'activitat s'ha concentrat en només set àmbits o espais (el 12,6% del territori), els més pressionats. Des del centre fins al Parc Güell, passant pel Camp Nou, la Sagrada Família i les platges. Cap sorpresa a la llista, més enllà del Turó de la Rovira, que hi és des que es van rehabilitar i promoure les bateries antiaèries. El govern dels comuns i els socialistes ha insistit aquest dilluns, per mitjà del tinent d'alcalde Jaume Collboni, en l'objectiu d'ampliar el perímetre turístic de la ciutat i ha apuntat mesures per treure pressió del centre, com ara reduir a la meitat el nombre de busos turístics a la plaça Catalunya. La idea, doncs, no és decréixer, sinó fer atractius nous pols.

"L'any 2019 ha sigut un bon any des del punt de vista de l'assistència de turistes, amb un increment del 5% del nombre de visitants", ha defensat Collboni, que també ha destacat que l'ocupació hotelera mitjana s'ha situat en el 82,6%. La despesa per turista també ha augmentat un 5,3%, fins a arribar als 195 euros, i la contractació laboral ha assolit per primer cop els 100.000 llocs de treball. Això, segons Collboni, demostra "l'empenta" del sector a Barcelona en un any en què es van viure "situacions difícils". "Es veu la resistència de la marca Barcelona", ha assegurat el cap socialista, que ha comparegut acompanyat del regidor de Turisme, Xavier Marcé.

Tots dos han explicat que les dades són "la millor base" per tirar endavant el canvi de model per fer "més sostenible i de qualitat" el turisme a la ciutat. "El visitant que volem és el que respecta la destinació", han concretat, i han defensat que el missatge llançat pel govern és el de la lluita contra els allotjaments il·legals. L'objectiu continua sent descentralitzar l'activitat turística. "Ampliar el perímetre", en termes del govern municipal, que inclou l'àrea metropolitana i el conjunt de la demarcació de Barcelona en el pla descentralitzador.

La gran novetat, segons Collboni, serà el recàrrec de la taxa turística –de fins a quatre euros per persona i dia–, que depèn dels pressupostos de la Generalitat i que ha de permetre atraure el tipus de turisme que "més interessa" a la ciutat. Marcé ha remarcat l'objectiu d'ordenar la mobilitat turística a la ciutat per pacificar "l'extremada densitat" d'autocars i busos turístics al centre. També ha apuntat la necessitat d'oferir noves activitats en llocs menys cèntrics. I, finalment, posar en valor elements com la gastronomia i les empreses creatives com a atractius.

"És evident que Montjuïc té una capacitat enorme per atraure turistes", ha exemplificat el regidor, que ha situat el Poblenou com a focus de les indústries creatives i ha apuntat que Collserola es podria posar en el mapa turístic com a pol per a l'esport. "El visitant és un barceloní a temps parcial", ha assegurat. Fins ara, plans per portar turistes als barris menys cèntriques, com les rutes per Horta i Sant-Martí, que va impulsar el govern de Xavier Trias han topat amb el mur de la realitat i han acabat suspeses per manca de públic. El repte, doncs, no és fàcil.

Menys turisme espanyol

Pel que fa als visitants que arriben amb creuers –han augmentat un 3,8% i s'ha assolit un rècord de 52,686.314 passatgers–, els socialistes han defensat que la seva activitat haurà de ser "compatible" amb la situació d'emergència climàtica. De moment, Collboni ha dit que no s'han assegut a parlar-ne perquè esperen estabilitat al governs espanyol i català. "Són temes que tenim a l'agenda", ha dit, tot i reconèixer que tractar-los no serà imminent.

Pel que fa a l'arribada de turistes, les últimes dades mostren un creixement acumulat del 7,6% del turisme estranger en detriment del turisme estatal, que ha baixat un 3,1%. La proporció de turistes espanyols és, de fet, la més baixa de tota la sèrie: només un 17%. Els principals mercats, a banda d'Espanya, han sigut els Estats Units, el Regne Unit, França i Itàlia. L'únic mes que ha registrat una lleu baixada de turistes ha sigut el desembre (-0,1%), i la concentració de visitants durant els mesos d'estiu representa el 36% del total.