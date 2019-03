L'Ajuntament de Barcelona forma el sector turístic per millorar l'atenció a discapacitats

L'Ajuntament de Barcelona està desenvolupant aquest dilluns i dimarts la segona edició de la formació 'Turisme accessible i atenció al client amb discapacitat i altres necessitats diverses', dirigida a professionals del sector turístic, d'administracions públiques i empreses turístiques locals, amb l'objectiu de millorar l'atenció que s'ofereix a les persones amb discapacitat en els establiments i punts d'interès de la ciutat.

El regidor d'Ocupació, Empresa i Turisme de Barcelona, Agustí Colom, ha explicat als mitjans que busquen fer de Barcelona una ciutat inclusiva i accessible on el turista pugui accedir a la ciutat "sense barreres que ho impedeixin".

"Que el turisme sigui més democràtic és donar drets a persones amb discapacitats", ha declarat Colom, que ha explicat que la formació també dóna eines per autodiagnosticar l'accessibilitat dels establiments, gestionar el seu manteniment i posar en marxa actuacions de millora.

Colom ha exposat que encara que molts llocs de la ciutat ja compten amb l'accessibilitat corresponent, tant per a turistes com per a veïns, encara hi ha espais per millorar on és necessari actuar per eliminar impediments, així com també disposar de persones que sàpiguen tractar i acompanyar millor les persones amb discapacitats perquè la seva estada "sigui més reconfortant".

Així, l'objectiu del consistori és aconseguir una Barcelona "100% accessible" per situar-la com una destinació turística de qualitat i innovadora en aquest àmbit.

Més de 50 inscrits

Les formacions les duen a terme un equip docent de les diverses entitats de persones amb discapacitats, especialitzades en els àmbits de l'accessibilitat i de les diferents discapacitats, i estan organitzades per l'Ajuntament i Turisme de Barcelona, i tenen la col·laboració de Predif, la federació Ecom i AC Hotel Marriot, i el suport de Vodafone.

En aquesta segona edició, el curs té més d'una cinquantena de persones inscrites i a diferència de la primera edició i havent recollit el 'feedback' dels participants, s'ha plantejat més pràctica que l'anterior, atès que es va detectar que des de l'experimentació personal s'entenien millor les necessitats de les persones.

Durant dues jornades els participants podran fer tallers d'experimentació amb diferents tipus de discapacitat impartides per les entitats de referència en cada àmbit, com l'Associació Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes (ACAPPS), la Federació d'Organitzacions de Persones amb Discapacitat Física (Ecom) i l'Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE).