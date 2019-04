Barcelona cosirà l'entorn de la futura estació de La Sagrera

Barcelona busca cosir, tan aviat com sigui possible, la ferida que han obert, durant l'última dècada, les obres de la futura estació de La Sagrera en aquesta zona de Sant Andreu. És un deute pendent que, com reconeix el govern municipal, s'ha allargat molt més del previst. La comissió de govern ha aprovat ara la urbanització d'un àmbit d'uns 20.000 metres quadrats per millorar l'espai urbà i les connexions de la zona. Per fer-la, en definitiva, passejable i accessible, també, en bicicleta. El projecte, impulsat per Barcelona Sagrera Alta Velocitat (BSAV), defineix tres eixos viaris –Gran de la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou entre els carrers Costa Rica i Ferran Tuné– i suposa l'obertura de dos vials de connexió, un dels quals, el del carrer Josep Estivill, es considera "estratègic" per a la connexió amb Sant Andreu Sud.

La previsió és que les obres, que ara surten a licitació, puguin començar al setembre i estiguin acabades a principis del 2021, com han detallat aquest matí la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, i la regidora de Sant Andreu, Laia Ortiz, que han insistit a reclamar "celeritat" al govern espanyol i que prioritzi les obres de la futura estació de La Sagrera. El govern municipal també ha confiat, en aquest sentit, que es resolgui al més aviat possible el contracte de l'estació de Sant Andreu Comtal per poder tornar a començar la tramitació d'aquesta infraestructura, i espera, també, que de cara a l'any vinent comenci a ser visible algun tram del parc lineal que es dibuixa a la zona. Mentrestant, destaquen, és "importantíssim" tirar endavant els treballs que ara s'aproven per "cosir els barris que han quedat afectats per les obres".

Un dels elements emblemàtics de la reforma és la recuperació de la Font del Gaig, que data del 1865 i és obra d'Antoni Rovira i Trias. Es tracta d'una font de pedra que inicialment s'ubicava a prop del rec Comtal i que es va retirar el 2001 per la manca d'ús i la degradació, però que, com ha explicat Ortiz, ha suscitat molt d'interès veïnal. Ara es reubicarà a la vorera nord del carrer Garcilaso en el tram que va de Gran de la Sagrera a Berenguer de Palou en una de les noves zones d'estada.

"Som conscients que la ciutat té un deute històric amb l'entorn de la Sagrera i farem tot el que sigui responsabilitat nostra", ha remarcat Sanz, que ha insistit que no abaixaran la guàrdia per garantir que l'estació, després dels reiterats endarreriments, sigui una realitat tan aviat com sigui possible. La zona, com ha definit la regidora de Sant Andreu, és ara un forat no habitable, i per això el projecte busca millorar connexions, però també fer més agradables els espais d'estada i eixamplar voreres.

651x366 La Font del Gaig La Font del Gaig

La urbanització suposa una inversió de 6,9 milions d'euros, dels quals 1,76 els aporta l'Ajuntament i la resta provenen d'aprofitaments urbanístics derivats de la transformació del sector. A partir d'aquest dibuix, el carrer Gran de la Sagrera, entre Costa Rica i Garcilaso, tindrà una calçada central amb un carril mixt en sentit sud i dos carrils en sentit nord, un dels quals reservat a autobusos. També s'eixamplaran les voreres. Sobretot la del costat mar, que arribarà als cinc metres d'amplada i incorporarà elements de jardineria, enllumenat i mobiliari urbà, mentre que al costat muntanya la vorera creixerà fins als 2,2 metres, coincidint amb els límits dels parterres actuals.

El carrer Garcilaso, entre Gran de la Sagrera i el nou vial que el connectarà amb el carrer Clara Zetkin, es dividirà en dues zones: per sota del carrer Berenguer de Palou s'habilitarà un aparcament en cordó, i entre Gran de la Sagrera i Berenguer de Palou hi haurà, al costat Besòs, un cordó d'aparcament i un carril bici bidireccional adjacent a la vorera, i, al costat Llobregat, dos carrils de circulació i un de bus adjacent a vorera.

El carrer Berenguer Palou, entre Garcilaso i Ferran Turné, es renovarà sencer. La vorera muntanya creixerà fins a arribar a entre 5,7 i 7,2 metres en funció de la zona, i la vorera mar tindrà quatre metres i nous punts de llum. A la calçada central hi haurà dos carrils, un per a vehicles privats i un per a bus, i un únic sentit de circulació i un carril bici bidireccional entre la terciana i la vorera mar.

La reforma es completarà amb l'obertura parcial de dos eixos de vianants per permetre l'accés de vehicles d'emergència. Es preveu obrir el carrer de Josep Estivill per donar continuïtat al carril bici que transcorrerà per Gran de la Sagrera. La segona obertura connectarà Garcilaso i Clara Zetkin.