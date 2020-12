Barcelona veta l'obertura de nous locals de joc i apostes

Barcelona s'agafa a criteris urbanístics per evitar que puguin obrir nous locals de joc i apostes a la ciutat, on actualment hi ha 51 establiments d'aquest tipus. La comissió de govern de l'Ajuntament ha donat llum verda aquest dijous a un pla d'usos que regularà aquesta activitat de manera restrictiva amb l'objectiu que no puguin obrir nous bingos, casinos o sales de joc. I que si en tanca algun dels que ja funcionen, sigui molt difícil que pugui obrir-ne un altre. De fet, durant l'últim any, en el qual ha estat vigent una suspensió de llicències per poder redactar la nova regulació, n'han tancat dos.

La nova normativa amplia la distància mínima que preveu el Govern d'aquests establiments respecte a equipaments considerats sensibles com centres educatius –caldrà assegurar una distància de 800 metres– o d'espais tipus hospitals, biblioteques, centres de serveis socials o centres cívics. En aquests casos, s'haurà garantir una distància mínima de 450 metres. Dues limitacions que, segons ha exposat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, fan molt difícil l'obertura de noves cases d'apostes.

Colau ha presentat el nou pla d'usos aprofitant la visita del ministre de Consum, Alberto Garzón, al consistori, i ha assegurat que es fa aquest pas per un tema de "salut", tenint en compte el creixement "alarmant" del problema de les addiccions: el 15,8% de les persones que juguen online i el 3,5% de les que ho fan de manera presencial es considera que han arribat a desenvolupar un possible joc problemàtic o trastorn del joc, segons les últimes dades del ministeri de Sanitat. I això en xifres globals representa 670.000 persones a nivell estatal.

Com que el consistori no té competències per regular les apostes online, Colau ha assegurat que s'han agafat a l'escletxa urbanística per poder limitar el joc a la ciutat. Ha considerat que els 51 locals que hi ha ara en funcionament –35 salons de joc, 15 bingos i 1 casino– encara són "massa" i que es busca protegir la població més vulnerable, com els escolars o les persones amb addiccions. El Casino de Barcelona és un dels locals que el ministeri d'Hisenda va treure a subhasta al Front Marítim a l'octubre i que va quedar sota el domini dels actuals propietaris de l'Hotel Arts, que pretenen desenvolupar en aquest àmbit una zona d'oci, cultura i gastronomia.

Ara el pla d'usos sobre locals de joc i apostes es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i estarà en informació pública durant els pròxims dos mesos.

Decret del joc segur

El ministre, al seu torn, ha assegurat que, tot i haver assolit el pas de frenar la publicitat de les apostes, queda "molta feina per fer" en aquest àmbit i ha avançat que aquesta setmana obriran una consulta pública de propostes per a un reial decret del joc segur: "Hem actuat sobre el vector de la publicitat, però hi ha molta gent que ja està jugant, hem d'augmentar la sensibilització".