Barcelona vol corregir el dèficit d'habitatge al 22@

Un barri sense veïns –o amb massa pocs veïns perquè facin xarxa– no és un barri. Aquesta és la premissa bàsica de l'acord que han segellat avui l'Ajuntament de Barcelona i la desena d'entitats que han participat en el procés que ha de servir per actualitzar el pla del 22@ divuit anys després de la seva aprovació. Per això, el canvi més destacat dels que es proposen és incrementar el percentatge de sostre reservat a habitatge, que fins ara era del 10% i que, després de mesos de reflexió, es planteja fer créixer fins al 30%, que és el percentatge que es considera òptim per garantir certa vida de barri.

Aquest canvi s'aplicaria al sector nord del 22@, que és el que està menys desenvolupat –el que queda comprès entre la Gran Via i la Diagonal, i que representa unes 80 hectàrees–, i permetria construir entre 5.000 i 6.000 habitatges que, segons ha detallat avui el consistori, sempre hauran de ser de protecció oficial i preferiblement de lloguer, tot i que no tots seran d'iniciativa municipal, perquè l'aprofitament urbanístic que rep el consistori per la transformació de l'espai no arriba a cobrir tants metres quadrats de sòl. Això ha de suposar un gran canvi en la fesomia i la vida del 22@, que és un àmbit d'unes 200 hectàrees on originalment es preveien un total de 4.000 habitatges, dels quals de moment no se n'han fet ni la meitat. De fet, a dia d'avui només s'ha construït una quarta part del planejament original. I les actuacions fetes es concentren, sobretot, per sota de la Diagonal. És a dir a l'àmbit sud, on també es proposa un canvi urbanístic perquè algunes zones puguin mantenir la fesomia pròpia del Poblenou i no es transformin seguint els criteris del nou districte.

En l'acte de signatura del nou acord per transformar el 22@, l'alcaldessa Ada Colau ha remarcat que calia aprofundir en els aspectes de "cohesió social" d'aquest àmbit tan centrat en l'activitat econòmica. L'alcaldessa, que ha remarcat que la proposta l'ha liderat la societat civil, ha assegurat que es treballarà per poder-la aprovar a l'Ajuntament abans que acabi el mandat. El document presentat és, segons el govern municipal, "el mínim comú denominador" al qual s'ha arribat després de mesos de treball entre entitats veïnals, empresarials i les universitats per posar les bases del nou districte tecnològic de Barcelona. El resultat, que inclou 19 mesures, és un full de ruta similar al que es va cuinar, també després de mesos de reflexió, amb els veïns de l'àmbit de la plaça de les Glòries per marcar els criteris de la reforma que encara avui està en marxa.

540x306 Barcelona vol corregir el dèficit d'habitatge al 22@ Barcelona vol corregir el dèficit d'habitatge al 22@

En l'àmbit nord del 22@ s'hi preveuen altres canvis, com millorar la permeabilitat del Parc Central del Poblenou, que és obra de Jean Nouvel i que actualment està tot envoltat per murs. Barcelona en Comú ja deixava clar en el seu programa electoral que volia modificar-ho. De moment, no ho ha fet, ni detalla encara com està previst fer més transpirable l'espai, però està clar que la idea passa per fer caure com a mínim una part del mur. També es preveu fer més aptes per a la vida veïnal eixos com Pere IV, que es vol que tingui continuïtat per dins del parc i que sigui un espai de referència del patrimoni i la cultura, i Cristóbal de Moura, que s'està convertint en un eix verd. Les dues vies tindran un paper protagonista en el nou 22@.

També es posa èmfasi en projectes com la redefinició de l'antic complex fabril de Can Ricart perquè es converteixi en un element central de la zona i en el paper clau de Ca l'Alier, que és l'espai on avui s'ha fet la presentació i que s'ha recuperat com a centre d'innovació urbana.

Menys hectàrees de 22@

El canvi previst per guanyar habitatge a la zona nord implica una modificació del Pla General Metropolità. I no serà l'única, perquè el que es vol fer a l'àmbit sud és treure la qualificació de 22@ a algunes zones on s'ha vist que, 18 anys després, els propietaris dels diferents espais ja no s'han posat d'acord per fer la transformació, que és el pas imprescindible per convertir la zona en una illa de cases del nou districte tecnològic i aplicar-hi els criteris que regeixen el districte. Això suposa, a la pràctica, que el 22@ renunciarà a transformar les 200 hectàrees previstes i que algunes zones mantindran la seva morfologia original. Aquest canvi es preveu per a les illes que tenen moltes parcel·les petites i els propietaris de les quals no s'han posat d'acord.

Altres actuacions previstes en el pla són la revisió del pla d'usos del districte de Sant Martí per fomentar l'equilibri entre les diferents activitats econòmiques i la revisió del pla especial de patrimoni del Poblenou perquè pugui incorporar nous elements. Un altre dels objectius que s'ha presentat avui és el de consolidar la comissió ampliada, que és la que ha capitanejat el procés de repensar el 22@, perquè es mantingui com un òrgan de governança d'aquest àmbit.

'Sí' crític veïnal

La Taula Eix Pere IV, l'Associació de Veïns del Poblenou i la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, que són les entitats veïnals que han firmat l'acord, remarquen que ho fan amb un 'sí' crític, perquè el document final no inclou totes les seves demandes, però que el rubriquen per "responsabilitat". Defensen que comporta millores respecte al planejament actual, però lamenten, per exemple, que no hi hagi prou garanties que tot l'habitatge sigui públic o que no s'impedeixin altes edificacions d'oficines i es mantingui l'aposta per l'economia de la innovació.

Des de l'oposició, el PSC ha lamentat que no s'hagin inclòs els diferents grups polítics en el procés de reflexió. Els socialistes asseguren que la proposta que avui ha presentat el govern municipal és "clarament insuficient" i demanarà a l'alcaldessa que creï una comissió sobre el futur del 22@ amb representants dels partits.