Barcelona busca voluntaris per protegir un niu de tortuga babaua a la platja de la Mar Bella

Crida a la ciutadania de Barcelona per trobar voluntaris. La feina consisteix en tenir cura d'un niu de tortuga babaua que està a la platja de la Mar Bella de la capital catalana i conté 60 ous d'aquesta espècie catalogada com a vulnerable mundialment. L'Ajuntament assegura que és la primera vegada que una tortuga d'aquesta espècie nia a la ciutat.

Actualment el niu ja està protegit i vigilat durant les 24 hores per voluntaris. Però el consistori avisa que en faran falta més per cobrir els dies restants fins a l'eclosió dels ous, prevista per a la primera quinzena de setembre.

La troballa la van fer uns joves que van compartir imatges del lloc a les xarxes socials. El Centre de Recuperació d'Animals Marins (CRAM) i el Servei de Fauna i Flora de la Generalitat van optar per mantenir 60 ous –dels 77 que hi havia en un inici– a uns 50 centímetres de profunditat a la platja i traslladar 17 a altres centres per assegurar-se que les cries sobreviuen, ja que tenen molta mortalitat juvenil (s'estima que només 1 de cada 1.000 cries arriba a adulta).

Per garantir que la posta sigui un èxit, l'Ajuntament demana la participació d'adults i de menors acompanyats d'adults des d'aquest dissabte fins al 13 de setembre: també podran col·laborar a primera hora del matí en la recerca de rastres de tortuga a la sorra, ja que podria ser que l'exemplar que ha fet el niu a la platja torni a sortir de nit a posar ous o que n'aparegués un altre.

El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de Barcelona, Eloi Badia, ha demanat que si algun veí troba una altra nidificació "truqui al 112, guardi silenci per respectar el descans de la tortuga, mantingui una distància de 30 metres i, sobretot, no ho publiqui en xarxes socials, cosa que provoca un efecte crida i realment altera el procés de gestació".

La tortuga babaua és una de les tres espècies més comunes de les que viuen al mar Mediterrani, però la seva població pateix un descens important i està amenaçada per factors diversos, com la sobrepesca, els xocs amb vaixells, el canvi climàtic i la contaminació.

Un any de nidificacions excepcional

L'Ajuntament ha informat, a més, que aquest és un any excepcional pel que fa a intents de niar a les costes de Catalunya per part d'aquest tipus de tortugues i que actualment hi ha cinc nius al llarg de la costa mediterrània: un a Menorca i un altre a Eivissa (Balears), un a Múrcia, un a Barcelona i un altre a Vila-seca (Tarragona).

Aquestes noves nidificacions tenen especial importància, ja que, fins fa només alguns anys, es donaven a les zones de la Mediterrània oriental, però es creu que l'augment de temperatura causa del canvi climàtic està fent que aquesta espècie busqui altres latituds més fresques per posar ous i així assegurar l'equilibri de proporcions entre sexes –que podria permetre la viabilitat de l'espècie–, ja que en temperatures superiors als 30 graus neixen femelles i en inferiors neixen mascles.