Barcelona deixa Joan Carles I sense la Medalla d’Or de la Ciutat

El rei emèrit Joan Carles I es quedarà sense la Medalla d'Or de Barcelona. La comissió de Presidència de l'Ajuntament ha aprovat avui revocar-li aquest títol amb els vots a favor de BComú, ERC i JxCat, i els vots contraris de PSC, Cs, PP i Barcelona pel Canvi. La decisió quedarà ratificada en el ple de la setmana que ve. La retirada ja es va acordar al consistori a l'agost, quan va quedar aprovada una proposició d'ERC i Junts per Catalunya que instava a prendre-li aquest títol i a reprovar el govern espanyol en la crisi reial, especialment per la seva "col·laboració necessària en la sortida" del monarca. En aquella ocasió, els comuns es van abstenir i la proposta va tirar endavant amb els vots dels partits independentistes. Aquest dilluns el govern de Colau ja va informar que l'Ajuntament havia començat el tràmit per retirar els reconeixements al rei emèrit i va remarcar que les polèmiques acumulades per Joan Carles I els últims anys són arguments de pes per fer aquest pas.

Barcelona inicia els tràmits per retirar la Medalla d’Or de la Ciutat a Joan Carles I cacera d'elefants a Botswana el 2012, la renúncia de Felip VI el març del 2020 a l'herència del seu pare o la marxa de Joan Carles I aquest estiu de manera opaca i el seu establiment als Emirats Àrabs Units. L'Ajuntament considera que s'acumulen els fets que posen en qüestió la seva integritat ètica i moral com a ciutadà i com a servidor públic, així com la "integritat de les seves accions", i per això li retira la medalla.

El regidor dels comuns Jordi Rabassa ha apuntat avui que "l'interessat no ha presentat objeccions" a la retirada i ha reiterat que hi ha actituds del rei emèrit que "posen en dubte" que sigui mereixedor de la medalla. "Tenim deures, i els reis, que no han sigut escollits democràticament, també", ha dit. El PSC, en canvi, ha assegurat que està a favor d'investigar les presumptes irregularitats que s'atribueixen a Joan Carles I, però ha considerat que "ara no és l'hora" de treure-li la medalla sinó que caldria esperar a una sentència.

Elisenda Alamany, d'ERC, ha destacat que avui la majoria dels catalans rebutgen la monarquia -"És un consens del nostre país"- i que, per tant, l'Ajuntament fa ara un "pas endavant" per representar la voluntat dels barcelonins. Jordi Martí, de JxCat, ha lamentat la "fugida del rei emèrit protegit pel govern de l'Estat" i ha considerat que hi ha "motius més que suficients" per a la retirada.

Per part de Cs, Paco Sierra ha assegurat que la votació es fa "per motius ideològics i en contra del govern d'Espanya". Ha defensat que Joan Carles I, com Joan Antoni Samaranch, van ser claus per a la celebració dels Jocs del 92. Josep Bou (PP) també ha lamentat "les finalitats partidistes" del debat i ha considerat "injust" retirar-li la medalla al rei emèrit: "Sense la seva actuació avui no viuríem en un estat de dret".

Manuel Valls, de Barcelona pel Canvi, ha recordat que els dos regidors del seu grup ja no van assistir al plenari on es va decidir la retirada i ha defensat que sense personatges com Joan Carles I o Felipe González "avui no seríem aquí". "El que passa avui és una vergonya", ha sentenciat.