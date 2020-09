Les escoles estaran obertes tot el curs per acollir els fills de treballadors essencials en cas de confinament

L'endemà que el Govern es comprometés davant de les famílies a no tancar els centres educatius durant el curs, l'executiu ha garantit el mateix, fins i tot en cas que tots els grups classe estiguin en quarantena o en cas que hi hagi confinaments perimetrals de barris o municipis. "La nostra voluntat és no tancar les escoles", ha assegurat el conseller d'Educació, Josep Bargalló.

Bargalló ha explicat, d'una banda, que malgrat que tots els alumnes d'un centre educatiu hagin de fer aïllaments, continuarà obert per garantir el servei de menjador per a les famílies becades. "La millor manera de fer arribar el menjar és el mateix menjar", ha defensat Bargalló, després del criticat desgavell en el repartiment de les targetes moneder durant el confinament per a les famílies vulnerables. Caldrà concretar en cada territori si es fa un repartiment a domicili o bé les famílies van al centre a buscar el dinar.

I, d'altra banda, tampoc en cas que es produeixin restriccions de la mobilitat i confinaments perimetrals en barris o municipis els centres educatius tancaran. Sobretot les escoles i llars d'infants, que estaran obertes per garantir la guarda i custòdia dels fills dels treballadors essencials. El conseller ha dit que aleshores el departament decidirà quin professorat és essencial i ha d'anar al centre per fer-se càrrec d'aquests infants.

Aquest matí Bargalló ha assegurat que tenir escoles i instituts oberts és l'única manera de garantir el dret a l'educació i a la socialització dels alumnes. En un petit discurs d'obertura de l'inici de curs, Bargalló ha admès que durant el confinament es va "conculcar" el dret a l'educació dels nens i nenes.

Així, ha deixat clar que "el dret a l'educació no és el dret a l'assoliment de la programació, perquè això segurament es podia aconseguir amb l'ensenyament telemàtic". El que passa, ha dit, és que la docència virtual improvisada al març "difícilment cobreix" el dret a l'educació real, que també té en compte el dret al joc i a socialitzar-se. És la primera vegada que Bargalló assumeix que el confinament "va atacar el dret a l'educació dels infants i els va aïllar" i, per tant, va provocar que els seus drets es veiessin "conculcats".

Un fet, diu, que no pot tornar a passar. "L'obertura de les escoles i instituts intenta garantir les dues coses: el dret a l'educació i a la socialització", ha assegurat, i ha defensat el paper "comunitari" de l'escola. Bargalló ha agraït la feina del professorat durant aquests mesos, que "n'ha fet molta i sovint no visible", i ha avisat que "ara és l'hora de l'escola".

"El risc zero no existeix"

"Tindrem problemes, trobarem les solucions", ha afirmat, i ha reclamat als docents i a les famílies que sempre tinguin en compte que "l'objecte i el subjecte és sempre l'alumne". "Tot el que fem ho hem de fer pensant en ells i elles. Venen temps de sacrifici, però si ens en sortim, que ens en sortirem, tindrem la recompensa d'una generació que acabarà sent més forta", ha dit. En una referència indirecta a les famílies que dubten si portar els nens a l'escola per por al contagi, el conseller ha dit que "el risc zero no existeix", però ha assegurat que les escoles són un "entorn segur".

No ho té tan clar l'investigador de la Universitat Rovira i Virgili (URV) Àlex Arenas, que ha avisat des de Catalunya Ràdio que ara per ara és "molt perillós" que els alumnes tornin a les aules. Segons el catedràtic d'enginyeria informàtica i matemàtiques, perquè les escoles puguin obrir s'han de donar, en aquest ordre, tres condicions: que la "incidència poblacional" de virus estigui sota control, que hi hagi prou "capacitat de testat i rastreig" i que les aules i l'entorn escolar estiguin "adequats" a les actuals circumstàncies.

Com que la primera de les tres condicions no existeix –el risc de rebrot, que mesura l'índex de creixement potencial del virus, està a 185, molt per sobre de 100–, "no es pot passar a la següent condició i, per tant, no s'haurien d'obrir les aules".