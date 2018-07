Bargalló aposta per introduir una matèria de cultura religiosa "que abasti un coneixement de totes les creences"

El conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, aposta per substituir l'assignatura de Religió per una més general sobre cultura de les religions "que abasti un coneixement de totes les creences i alhora abordi com aquestes han influït en l'art, la literatura o el cinema". Bargalló ha fet aquestes declaracions després que l'Estat hagi anunciat que aquesta matèria deixarà de ser computable a nivell acadèmic. Ha remarcat que "qualsevol proposta que millori l'actual sempre serà benvinguda" encara que des del seu punt de vista el plantejament de l'executiu espanyol "és insuficient". Bargalló ha fet aquestes declaracions després de participar en una trobada amb alcaldes del Vallès Occidental que s'ha celebrat al Consell Comarcal d'aquest territori.

Josep Bargalló ha recordat que el fet que la religió catòlica sigui una assignatura curricular en el pla d'estudis català forma part del contracte que en el seu dia l'Estat va signar amb la Santa Seu i ha advertit que el context social i cultural actual ha canviat substancialment.

"Estem d'acord amb la proposta del ministeri que això no formi part de l'avaluació global del nostre alumnat i que segurament estem en un temps en què no ha de ser religió catòlica estricta la que s'imparteixi en els nostres centres", ha remarcat el conseller que s'ha mostrat satisfet que el ministeri avanci en aquesta direcció: "Qualsevol proposta que millori l'actual sempre serà benvinguda encara que pugui semblar-nos insuficient", ha assenyalat.

Amb tot, ha advertit que el Govern es partidari d'un model que va més enllà. "Creiem que el que seria més adequat seria una matèria de cultura religiosa que abastés un coneixement de totes les religions però també de com les diferents creences han influenciat en l'art, la literatura i el cinema".

Bargalló ha explicat que el Govern ja ha començat a abordar aquest canvi amb els representants eclesials catòlics i amb el professorat, però ha explicat que cal trobar "un consens" que ara per ara no existeix. Per aquest motiu ha advertit que no serà una proposta que pugui implantar-se a curt termini.