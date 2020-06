Bargalló reivindica que serà el Govern qui dissenyi el curs escolar: "Estem preparant la nostra proposta"

En una entrevista concedida a Eldiario.es , el conseller afirma que s'ha de treballar per revertir el missatge que els infants són "un perill" i recela que puguem arribar a tenir partits de futbol amb públic mentre encara es manté obert el debat sobre si reobrir les escoles és segur. "L'estat d'alarma ens ha conculcat drets a tots però als nens més que a ningú", lamenta. El conseller defensa el pla de reobertura dissenyat per a aquest juny i assegura que, tot i que ara hi acudeixin pocs alumnes, calia fer-ho així per enviar el missatge de cara al setembre que l'escola "no és un perill, sinó un servei públic". "Les obertures havien de ser graduals i amb mesures sanitàries molt estrictes. Avui ja són diferents de les de fa tres setmanes", apunta.Sobre les pors d'alguns directors de carregar amb la responsabilitat de fer complir el protocol de seguretat pel covid-19, Bargalló defensa que el problema és que la pandèmia s'ha gestionat des de la por i no des de la corresponsabilitat: "A diferència del que han fet altres països europeus, l'Estat ha optat per la por, és a dir, els uniformes i les amenaces de sanció". Apunta, però, que el responsable de les mesures que es prenguin aquí serà el Procicat i que "l'únic" que ha de fer qualsevol servidor públic és complir-les.Sobre la previsió d'inici del nou curs, el conseller pronostica que a mitjans de mes haurien de tenir una aproximació dels espais que necessitaran els centres per poder dividir grups i que, a finals de mes, s'haurien de tenir localitzades les alternatives. I, en funció d'això, diu que es calcularà també el nombre de professors que cal contractar. "Seran milers", confirma en referència a les paraules del president, Quim Torra.El conseller rebutja avançar una setmana l'inici del curs escolar al setembre perquè diu que suposaria engegar sense tota la feina feta d'adaptació del currículum, plans personalitzats... "Posat en una balança, no sembla una decisió positiva", assegura.