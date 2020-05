Bargalló: "Jo entenc el neguit, però som un servei públic i hem d'obrir les escoles"

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha explicat aquest matí en una entrevista a RAC1 que un 40% de les escoles públiques catalanes i un 20% de les concertades reprendran l'activitat amb alumnes entre dilluns i dimarts, en el marc de la fase 2 del procés de desconfinament pel coronavirus. "Serà un procés entre demà i demà passat, perquè demà és festa en diferents punts del país. Les dades indiquen que a nivell d'educació infantil l'afluència serà baixa, només hi assistiran aquelles famílies que tenen necessitat, aproximadament un 5%. Quant als que acaben etapa educacional, en veurem un nombre superior al 50%. S'evitaran en tot cas els grups", ha explicat.

Bargalló ha assegurat que reprendre l'activitat amb alumnes forma part d'un procés natural que respon a un compromís amb la ciutadania: "Jo entenc el neguit d'algunes escoles i per això hem estat fent una missió d'acompanyament a les escoles que han expressat aquesta preocupació amb els serveis territorials. Estem treballant igualment amb les escoles que no estan en fase 2 perquè quan hi arribin no tinguin aquest neguit. Jo entenc el neguit, però som un servei públic i hem d'obrir. Sanitat ens ha dit que podem obrir", ha explicat.

"Les escoles ja estan obertes, de fet, perquè hi ha hagut la fase de les preinscripcions. Les escoles han d'acollir els alumnes de les famílies que han expressat la seva voluntat que hi hagi una activitat a l'escola. Aquesta voluntat existeix. Gairebé cap escola no ens ha dit que no vulgui obrir. En alguns casos ens han expressat dubtes", ha afegit.

La Generalitat estudia encara la manera de posar en marxa un paquet de mesures per minimitzar el risc de contagis amb mascaretes per a professors i alumnes de més de 6 anys si hi ha contacte físic, franges d'esbarjo esglaonades, mantenir tancat el menjador i un registre personal de vacunes actualitzat. "Els alumnes que no tinguin la targeta de vacunació al dia no podran anar a l'escola aquest juny", ha assenyalat Bargalló.

El conseller ha explicat que el curs es mantindrà oficialment fins al 19 de juny de manera telemàtica per cobrir les necessitats de cada generació d'alumnes. "El curs que s'acaba al juny s'acaba de manera telemàtica. A segon de batxillerat s'oferiran activitats per preparar-se de cara a la selectivitat. Als alumnes que acaben el cicle formatiu professional que han de presentar un projecte, se'ls ajudarà. En el cas de 4rt d'ESO s'acabarà de fer el procés d'assessorament per orientar la seva educació", ha dit.