Belén Tascón: “No parlar de l’1-O a classe és obviar la realitat”

En un moment en què l’escola catalana està en el punt de mira, la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (Fapac) defensa el model i la tasca dels docents. Fins ara vicepresidenta de polítiques educatives de la Fapac, Belén Tascón va ser escollida nova presidenta a principis de novembre. La seva candidatura està formada en un 70% per dones.

Com viu la Fapac el moment actual de l’escola?

Tenim un model que tothom comparteix. Els nostres docents no adoctrinen. Fins ara, no hi ha cap sentència del Tribunal Constitucional (TC) que en parli. Si l’1-O hi va haver un referèndum, és normal que a classe se’n parli. La pedagogia va d’això: de les coses concretes a les generals. S’ha de reconèixer la llibertat d’expressió i de càtedra del docent. No és l’escola catalana qui ha introduït la religió catòlica al currículum. Si parlem d’adoctrinar, podríem parlar d’això, no?

S’havia de parlar a classe de l’1-O?

No parlar-ne és obviar la realitat. Parlar d’una cosa no vol dir posicionar-se. La realitat no es pot amagar. Tots els nens l’han vist i cadascú l’observa d’una manera diferent. Cada família és diferent. Això és llibertat d’expressió i parlar del que passa és pedagogia. Si no es parla del que passa, què es fa a l’escola? Una altra cosa és garantir el respecte a la pluralitat.

Moltes queixes d’adoctrinament venen de les famílies. ¿A la Fapac heu notat un augment de queixes?

No. Quan la denúncia és fer un titular, això realment és denunciar? Hi ha intencionalitat de fomentar la fractura social.

¿Percep preocupació entre les famílies pel moment actual?

Les famílies estan preocupades, però estan amb la defensa de l’escola, estan amb la pluralitat i amb la defensa del model.

El fet que mestres de la Seu d’Urgell hagin hagut d’anar a declarar per possibles delictes d’odi, com afecta el conjunt de l’escola?

Són situacions molt dures per a les persones que les pateixen. Nosaltres els donem tot el suport i defensem la llibertat d’expressió.

El Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) volia presentar una querella contra el líder del PP de Catalunya, Xavier García Albiol, per les seves declaracions sobre l’escola catalana. ¿La Fapac té previst fer accions d’aquesta mena?

Si hi hagués fonament sí que ho faríem. De moment, però, les consultes jurídiques que hem fet no ens avalen la teoria. No volem fer litigis que no tinguin recorregut perquè els acabaríem fent propaganda.

Com afecta l’escola, l’article 155?

Directament, en principi, no està afectant les escoles. El que pot passar és que algunes partides pressupostàries quedin afectades. L’any que ve anirem amb pressupostos prorrogats i passarà temps fins que es formi un govern.

S’ha criticat la presència dels nens a les manifestacions, al referèndum i a les vagues. ¿És adequat que els nens acompanyin els pares en aquesta mena d’actes?

És un tema que entra en com entén cada família l’educació i el creixement dels seus fills. Soc mare de dos fills i a la meva família creiem que la lluita educa. No m’agrada exposar els nens, però és un tema que entra dins l’esfera personal de cada família. Els nens van amb mi a fer les coses que entre tots decidim, som una petita comunitat.

Què en pensa que les eleccions siguin un dijous?

Hauria de ser un dia no laborable per a tots. No tothom vota on viu. A més, dificulta la conciliació familiar. A l’inici de curs, a partir del calendari escolar, mirem quins són els dies de lliure disposició i ens organitzem. Les famílies treballem: o busquem ajuda de tercers o demanem festa.

¿Hi ha indignació entre les famílies pel fet que els comicis siguin entre setmana?

Les eleccions han sigut una imposició que no s’ha valorat amb la comunitat educativa. Ha sigut una manera de menystenir l’educació. El missatge que es dona és que no passa res si un dia es tanca l’escola i si els alumnes perden un dia de classe. ¡Sí que passa! Sembla que no es vegin els efectes de l’educació a curt termini. Volem educar els nostres fills amb pensament crític i cal que vegin la importància que té l’educació.