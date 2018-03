Benaurada Rahola

Una de les qualitats més apreciades en un periodista és que tingui nas per ensumar la notícia. Pilar Rahola, en aquest sentit, té una bona nàpia i el que ha ensumat fa pudor de socarrim: no és una notícia sinó un fet noticiable i estranyament silenciat. A l’assaig 'S.O.S. cristians' Columna), parla de la persecució que pateixen els seguidors de Jesús en totes les seves variants. Només amb tres exemples ja es veu que el repàs és esfereïdor: “A l’Aràbia Saudita, un país de l’ONU, no hi pot haver cap església perquè embrutaria la terra de l’Islam”; “Quan els de la gihad van entrar a Mossul, deien que ja havien acabat amb el dissabte (els jueus) i ara els tocava acabar amb el diumenge (els cristians)”; “El pitjor país del món és Corea del Nord. L’únic Messies possible és Kim Jong-un”.

“Benaurat el qui, per causa meva, és insultat, perseguit i calumniat”, diuen les Escriptures, i per a milions de persones aquest és l’únic consol que els queda. Rahola s’hi ha fixat, ¿però per què si més aviat la relacionem amb els jueus i no és ni creient? “Doncs justament per això, per una denúncia ètica, pel dret de Creença, pels drets Humans”. La qüestió, però, no és perquè ho fa Rahola sinó per què no ho fa tothom? I és que encara costa veure els cristians com a víctimes, ja que al món Occidental representen un poder i, sobretot, perquè els qui pateixen atacs són marginals, coptes, maronites, melquites... els més ancestrals, els més rars.

A l’últim capítol del llibre, l’autora parla d’una altra cristianofòbia, la subtil que vivim en les nostres latituds. “Per exemple, quan el bisbe de Solsona va fer una defensa de la família va expressar la seva opinió, que no comparteixo, però no va atacar ningú. Doncs l’Observatori contra l’Homofòbia li va obrir expedient. En canvi, la poeta aquella [es refereix a Dolors Miquel, una veu de les nostres lletres] va llegir a l’Ajuntament allò de la Mare Nostra, que era un disbarat, vinga a defensar-la. Tant l’un com l’altra han de tenir dret a expressar-se lliurament”.

Cal a dir que, en aquesta croada, Rahola no està sola. Al llibre, prologat per l’expresident de l’Uruguai, Julio María Sanguinetti, manté una conversa amb un dels grans especialistes de la qüestió: Andrea Riccardi. La presentació la farà el 5 d’abril a Santa Maria del Mar, amb el cardenal Omella i “mossèn Josep Cuní”, bromeja. Rahola comenta que molts d’altres posen el crit al cel, sobretot des del món protestant, i el papa Francesc alerta que s’està vivint el pitjor moment de la història en persecucions. L’autora detalla que Monsenyor Pizzaballa, l’home del Vaticà a Jerusalem, li va pronosticar que “en molts pocs anys no quedaria cap cristià a Betlem”. Estem ben fotuts. Rahola va acumulant més material per a la denúncia, però confessa: “Ara estic ficada en la novel·la”. I jo voldria cridar-li: Noooo, Pilar, no paris de cridar per als més febles des de la teva popularitat, això de les novel·les ja ho tenim. Però me n’estic: a la cuina dels altres un no s’hi pot ficar, i callo, confiant que Rahola no perdi el nas.