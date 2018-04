Benvinguts tot i la criminalització dels independentistes

“Agraïm el suport dels ciutadans catalans, que interpretem com una mostra de solidaritat entre pobles”. Així va descriure Esteban Hidalgo, un jove estudiant de formació professional, la jornada viscuda ahir a Múrcia. El jove va defensar que no està gens preocupat pels intents de criminalització del moviment que reclama el soterrament de les vies per la seva suposada “connivència” amb els ciutadans catalans desplaçats fins a Múrcia. El posicionament d’Hidalgo va ser compartit per José Luis López, catedràtic de llengua, que va assegurar que “tot el suport és positiu, sobretot en una lluita molt prolongada en el temps com és aquesta, i davant la qual els poders fàctics estan mostrant una gran obcecació, intransigència i voluntat d’imposar les seves tesis”.

Aquest agraïment als catalans pel suport a la reivindicació que reclama el soterrament de les vies i que denuncia l’actuació policial, es contraposa amb l’hostilitat expressada pels dirigents conservadors, especialment els del Partit Popular. Els més durs van ser el senador del PP Pedro José Pérez i el delegat del govern espanyol a Múrcia, Francisco Bernabé. El representant de la formació conservadora a la cambra alta va assegurar que la protesta és “la mostra més evident que la Plataforma Pro Soterrament està polititzada per grups radicals afins a Podem”, i va acusar els ciutadans catalans que es van desplaçar fins a Múrcia “d’estar presents en tots els disturbis de Catalunya”. “Són especialistes a crear problemes amb l’únic objectiu que es parli d’ells”, va afegir. Igual de contundent es va mostrar Bernabé, que va assegurar que la protesta la impulsen “radicals independentistes i els seus cosins germans de Múrcia”.

Un to més bel·licós encara va ser el que va mostrar un grup d’extrema dreta que va penjar una pancarta a l’autovia A-7 a prop de la ciutat de Múrcia on es podia llegir “Separatistes, no sou ben rebuts”. Un missatge que la policia espanyola va retirar.