Berga fa marxa enrere i suspèn el concert de Patum per evitar aglomeracions espontànies

L'Ajuntament de Berga s'ha vist obligat a suspendre el concert de Patum, previst per aquest vespre, per evitar que es tornin a produir aglomeracions espontànies al carrer com les del dimecres. Aquest concert s'havia de fer dijous al vespre al Castell, però es va ajornar pel mal temps. Finalment, l'equip de govern ha pres la decisió de cancel·lar-lo definitivament després d'una reunió de la Junta de Seguretat Local.

Davant la impossibilitat de celebrar la Patum a causa de la crisi sanitària del coronavirus, el consistori havia ideat un seguit d'actes paral·lels i simbòlics durant la setmana del Corpus. Un d'ells era el concert, a càrrec de l'Escola Municipal de Música de Berga, en què s'havia d'interpretar un salt complet de Patum. Però els berguedans no en van tenir prou amb aquest succedani de Patum i el mateix dimecres, de manera improvisada, alguns van sortir al carrer a la nit i a la matinada –en aquella hora s'hi hauria estat fent la passada– i van fer la seva festa particular. Per exemple, salts de maces.

No era el primer cop, ja que diumenge, el dia dels Quatre Fuets, alguns veïns també van optar per sortir al carrer i fer la representació pel seu compte. Tots eren actes espontanis, en què s'afegien alguns curiosos, que gravaven en vídeo i corrien com la pólvora a través de les xarxes socials. A més, molts havien pogut adquirir online els fuets (petards) de la Patum, produïts per la pirotècnica Igual.

Els fets del dimecres, però, van tenir conseqüències polítiques perquè en un dels vídeos s'hi veia la tinent d'alcalde, Roser Rifà (CUP). Els partits de l'oposició van respondre l'endemà amb un comunicat conjunt en què demanaven la seva dimissió, i més tenint en compte que l'alcaldessa, Montserrat Venturós, havia fet una crida a la "responsabilitat col·lectiva", precisament per evitar aquestes aglomeracions. Com a conseqüència, Rifà ha estat apartada dels seus càrrecs.

L'equip de govern retira les delegacions de tinència d'Alcaldia a la regidora, Roser Rifà, per la seva participació en una celebració espontània de Patum a l'espai públic

Suspenent el concert, l'Ajuntament intentarà posar el seu gra de sorra per evitar les concentracions d'aquest dissabte, dia en què també hi ha passada pels carrers de la ciutat. De tota manera, l'equip de govern és conscient que es podrien tornar a produir alguns salts espontanis, i per això tant la Policia Local com els Mossos vetllaran per minimitzar-los. Berga segueix en fase 2, cosa que limita les concentracions a un màxim de 15 persones, i sempre mantenint les distàncies de seguretat.

La Patum Confinada continua

A excepció del concert, els actes de la Patum Confinada –tal com la va batejar el consistori– continuaran segons el pla previst i aquest diumenge hi haurà el lliurament del ram de les Gegantes a dues residències de Berga, i el ram de l'Àliga es durà al santuari de Queralt. Divendres, el dia de la Patum Infantil, l'Ajuntament va proposar un repte solidari per als més petits, que consisteix en penjar fotografies de temàtica patumaire a les xarxes. Va recaptar uns 2.000 euros que es destinaran a la Marató de TV3, que precisament aquest any recaptarà fons per lluitar contra el covid-19.