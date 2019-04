Biblioteques de Barcelona farà una jornada per debatre la selecció de documents per als infants

Biblioteques de Barcelona ha anunciat que convocarà una jornada "que serveixi com a marc de reflexió i debat" al voltant de "la selecció de documents per als infants" que afavoreixin "valors d'igualtat de gènere, diversitat funcional, interculturalitat, diferents opcions religioses i de pensament, identitats sexuals diverses i una cultura de la pau i de la convivència entre les persones". L'entitat ha anunciat l'activitat, que comptarà amb bibliotecaris, famílies, autors i altres agents implicats, amb "la voluntat de bastir ponts" després de la polèmica retirada de 200 llibres de l'Escola Tàber de Barcelona per reproduir rols masclistes.

Des de l'entitat exposen que cal compensar els valors que perpetua la literatura clàssica amb activitats amb "valors i conductes adequats a la realitat social i cultural". Per això, proposen iniciatives com les sessions de narració de contes amb continguts basats en nous models familiars, l'adaptació de contes clàssics amb els rols dels protagonistes canviats, temàtica LGTBI i diversitat funcional. Els cicles temàtics, clubs de lectura que afavoreixin la reflexió crítica i l'intercanvi d'opinions són algunes de les propostes que han recollit en un comunicat, així com la selecció de fonts que contribueix a fomentar tots aquests grups.