La Bisbal investigarà dos policies per detenir a punta de pistola dos joves

260x366 Un moment de la detenció a la Bisbal / ACN Un moment de la detenció a la Bisbal / ACN

L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà investigarà dos policies locals per detenir a punta de pistola dos joves que no respectaven el confinament. Els fets han passat aquesta tarda a l'avinguda Josep Irla i un veí els ha enregistrat i ha penjat el vídeo a les xarxes. En el vídeo es veu com, de cop, la mare i la germana menor d'edat surten al portal del bloc de pisos de l'avinguda Josep Irla i intenten desfer-se dels policies. En aquell moment, un dels agents treu una pistola i apunta al cap de la mare i al de la nena de quinze anys –l'Ajuntament assegura que l'arma és de gas pebre–. Mentrestant, un dels joves rep una puntada d'un policia que porta una pistola elèctrica. Els nois asseguren que denunciaran els agents per l'actuació i afirmen que havien fet cas de les indicacions.

Un porta la pistola a la mà, l’altre la taser, patades i cops.

Plouen els abusos, el racisme i el classisme de la ma de les forçes de seguretat. Els han donat més impunitat que mai.

De miracle aquesta ràtzia no acaba amb mals majors... pic.twitter.com/qPpXLBM4KK — Jordi Magrinyà (@MagrinyaJordi) April 18, 2020

Els fets han passat pels volts de quarts de quatre de la tarda d'aquest dissabte en un bloc de pisos molt pròxim a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Segons ha relatat a l'ACN Mahmadou –un dels implicats–, els agents li han demanat que anés a casa perquè s'estava saltant el confinament. El jove, que estava amb una altra persona, assegura que s'ha dirigit al portal i aleshores el policia li ha reclamat que s'identifiqués, però el noi s'hi ha negat i ha continuat caminant.

Aquesta mateixa tarda l'equip de govern s'ha reunit amb els responsables de la Policia Local per esclarir els fets i adoptar les mesures que pertoquin, segons ha anunciat el consistori en una piulada.