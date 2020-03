Bitllets nous i de classe única, la solució de Renfe a les restriccions pel coronavirus

Renfe ha anunciat el seu pla d'acció davant les noves mesures de mobilitat decretades pel govern espanyol en el marc de l'estat d'alarma per la pandèmia del coronavirus. La companyia estatal ferroviària ha comunicat que el seu nou pla de transport entrarà en vigor a partir d'aquest dimarts a la mitjanit i que suposa l'anul·lació de tota l'oferta de serveis AVE, Llarga Distància i Avant, que passa a ser substituïda per bitllets de classe única i que no tenen adjudicada una plaça en el procés de venda, ja que serà comunicada en el moment de fer el check-in.

Això vol dir que Renfe retornarà íntegrament l’import dels bitllets a tots els viatgers que tinguessin previst viatjar aquests dies i independentment de la tarifa abonada prèviament. De fet, ja n'ha reemborsat 125.000 aquest dimarts, dia en què s'ha començat a aplicar el retorn. A partir d'aquesta mitjanit, la companyia posarà a disposició dels usuaris els bitllets únics adaptats al nou pla de transport, que s'aplicarà mentre duri l'estat d'alarma. Renfe també ha habilitat un nou telèfon de consulta ja disponible per als usuaris: 918 314 520.

Oferta del 100% a Rodalies de Catalunya

D'aquesta manera, la companyia ajusta els serveis d’Alta Velocitat, Llarga Distància i Avant reduint-los al 50% i només es posen a la venda un terç de les places disponibles en cada tren, per mantenir la distància de seguretat entre els viatgers. Pel que fa als serveis de Rodalies de Catalunya (rodalia de Barcelona, rodalia de Girona, rodalia del Camp de Tarragona i Regionals), l’oferta serà del 100% per garantir les indicacions d’ocupació marcades per les autoritats.

Renfe també ha informat que l’ocupació dels trens dilluns va ser del 8% en els serveis comercials (AVE i Llarga Distància) i del 7% en el serveis Avant. A Rodalies de Catalunya, l'ocupació d'aquest dimarts s'ha xifrat entorn del 20%.