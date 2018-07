El nou cap dels Bombers alerta que el cos està "en una situació crítica"

"El cos de Bombers està en una situació crítica". Ha sigut la primera valoració del nou cap dels Bombers de la Generalitat, l'inspector David Borrell, que ha alertat de la falta d'efectius humans i de l'envelliment de la flota de vehicles. "La resposta a les emergències no és la que nosaltres desitjaríem", ha afegit Borrell, nomenat subdirector general operatiu. Borrell s'ha fixat dos objectius a mitjà termini: "normalitzar" el funcionament dels Bombers i millorar la coordinació de les emergències. Per això ha reclamat al Govern "els recursos necessaris" per al cos.

L'inspector ha fet aquesta diagnosi en la presentació aquest dilluns de la nova cúpula dels Bombers de la Generalitat. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat que s'ha canviat l'equip de comandaments "per afrontar el futur". "El repte és revertir una situació que ens preocupa", ha assegurat Buch, que s'ha compromès a "batallar" perquè el cos tingui "totes les eines possibles" per atendre les emergències. En aquesta línia, el director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, Manel Pardo, ha avançat que la previsió és invertir entre 20 i 25 milions als Bombers fins al 2022, tal com preveu el pla estratègic.

El nou cap dels Bombers ha exposat que la resposta del cos a les emergències quotidianes "es va salvant", però ha subratllat que no es disposa de la capacitat per atendre una emergència "gran". Borrell ha posat com a exemple que les diverses regions d'emergències tenen entre un 5% i un 10% menys de vehicles per a la campanya d'incendis forestals d'aquest estiu. Segons Borrell, les inversions prioritàries per al pròxim any són en personal, vestuari, material i flota de vehicles.