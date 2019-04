Els Bombers atenen 100 avisos pels efectes del vent

Els Bombers de la Generalitat han rebut fins a 101 avisos relacionats amb l'episodi de vent d'aquest divendres, cap d'ells greus i la gran majoria relacionats amb arbres caiguts, segons informa l'ACN. Els ciutadans també s'han posat en contacte amb els serveis d'emergències per advertir-los de caigudes i problemes amb branques, tendals, persianes, banderes, teules o pals elèctrics a punt de caure.

Segons el cos, no hi ha hagut persones ferides. La majoria d'avisos s'han rebut entre les 13 h i les 16 h. Per regions, la gran majoria de trucades s'han rebut a l'àrea metropolitana de Barcelona, 44 a la part nord i 31 a la sud; la resta, al Camp de Tarragona (14), a les comarques centrals (6), a les Terres de l'Ebre (3) i a Lleida (3). Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'han assolit ratxes d'entre 70 i 100 quilòmetres per hora en diferents punts del territori.

A Barcelona capital, els bombers també han fet diverses actuacions. Una d'elles, que ha obligat a tallar el lateral de la Gran Via a l'alçada del carrer Urgell, per uns petits despreniments d'un balcó. Els bombers han fet servir una grua per fer caure ells mateixos les restes que havien quedat al balcó. "Avui no parem, però esperem que tot sigui això", ha explicat un dels bombers a l'ARA.