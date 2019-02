Bombers i entitats veïnals exigeixen més prevenció davant la pobresa energètica

L'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), un col·lectiu de bombers i entitats veïnals, s'ha concentrat aquest dimecres davant la Generalitat per exigir al Govern mesures contra la pobresa energètica. Coincidint amb la Setmana de la Lluita contra la Pobresa Energètica, el col·lectiu proposa implementar un protocol que ajudi en la diagnosi de casos de risc a partir dels informes elaborats per bombers en les seves intervencions. El protocol permetria detectar indicadors de risc que puguin ser traslladats a Serveis Socials i quantificar les víctimes causades per la pobresa energètica, per així donar visibilitat a la problemàtica.

La concentració ve motivada pels incendis que van tenir lloc el gener passat a les localitats de Manresa i Badalona. En aquest últim, al barri de Sant Roc, tres persones morir i 30 van quedar ferides. La Plataforma Sant Roc Som Badalona també ha participat en l'acte de denúncia. Des de l'APE exposen que els incendis tenen una relació directa amb les situacions de pobresa energètica.

El col·lectiu exposa que ja fa dos anys que es va presentar la proposta d'implementació del protocol. Malgrat això, denuncien que el Govern no ha fet efectiu els seu compromís i demanen activar el protocol. L'APE es basa en l'experiència de Barcelona amb el protocol de Bombers, que ha servit per detectar més de 700 casos de famílies amb indicis de pobresa energètica des que es va activar l'octubre del 2017.