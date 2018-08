Els bombers donen per controlat l'incendi a Castellet i la Gornal

Una vintena de dotacions dels Bombers de la Generalitat han donat per controlat cap a dos quarts de sis de la tarda un incendi forestal a Castellet i la Gornal (Alt Penedès) que, segons les estimacions d'Agents Rurals, ha calcinat aproximadament 2,5 hectàrees de massa forestal a la urbanització Els Rosers.

El foc, que ha quedat estabilitzat poc abans de les 17:30 h, ha començat a un quart i mig de quatre de la tarda prop d'aquesta urbanització, tot i que el fum i les flames han avançat en direcció contrària, en una zona no edificada. Les flames no han causat cap perill per als residents i no ha calgut desallotjar ningú. En les tasques d'extinció hi participen una vintena de dotacions, cinc de les quals aèries, per atacar les flames perquè ha començat a bufar marinada.