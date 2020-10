Els Bombers de la Generalitat han participat en dotze rescats aquest diumenge

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest diumenge en dotze rescats a excursionistes ferits lleus o que s'havien desorientat en la seva ruta arreu de Catalunya. La majoria de les actuacions han sigut per atendre excursionistes ferits, com per exemple un home que s'ha fet mal en una cama a Olvan (Berguedà), una dona que ha patit ferides en un turmell al Congost de Mont-rebei o una altra que ha caigut en una pista forestal de molt difícil accés al Rec de les Estunes, a Porqueres (Pla de l'Estany). A Blanes una dona ha caigut des de les roques del camí de ronda i ha patit ferides a les cames, i a Verdú (Urgell) un pilot que feia paravent s'ha accidentat i ha sigut traslladat en helicòpter a la Vall d'Hebron.

D'altra banda, a Vilanova de Sau, entre Tavertet i el pantà de Sau, un excursionista s'ha ferit el turmell en una pista forestal enmig d'una zona molt boscosa i també ha sigut rescatat per un helicòpter dels GRAE. A Castellar del Riu (Berguedà), un excursionista també s'ha fet mal al turmell, prop del càmping de la Font Freda, en un lloc no accessible per a l'ambulància. Tres dotacions dels Bombers l'han traslladat fins al vehicle sanitari.

Pel que fa a la Pobla de Segur, una dona ha hagut de ser atesa després que una pedra impactés contra el casc que portava i li causés ferides a la cara a la via Sang de Crack, al Circ del Pessó, a la zona de Collegats-Queralt. Ha sigut traslladada a l'Hospital de Tremp en helicòpter. A Osor (Selva), poc abans de les dues del migdia, una persona ha resultat ferida amb el seu quad al caure per un torrent de cinc metres de desnivell en una pista forestal situada en una zona molt boscosa i de difícil accés, prop de la GI-542; mentre que a Mas de Barberans (Montsià) una excursionista ha caigut a la ruta dels Ports quan tornava de la Cova de Vidre.

Dos grups desorientats a Roquetes i Soriguera

A banda dels excursionistes rescatats, els Bombers de la Generalitat també han atès dos grups que s'havien desorientat. Per una banda, a Soriguera (Pallars Sobirà), un grup de quatre persones s'ha perdut mentre feia la ruta de Comes de Rubió fins al Pic de l'Orri i després d'enviar la seva ubicació a través d'una aplicació de missatgeria instantània se'ls ha pogut guiar fins a una pista forestal. Per l'altra, dues persones també s'han desorientat mentre feien la ruta dels Ports-Barranc de Lloret-Cova Pintada-Racó del Moro, a Roquetes (Baix Ebre). Una dotació dels Bombers hi ha estat en contacte permanent fins a facilitar la seva localització.