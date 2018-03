130 avisos als Bombers per la forta ventada que supera àmpliament els 100 km/h al Camp de Tarragona

Els Bombers de la Generalitat acumulen fins a 130 avisos per la forta ventada fins a les 12 hores d'aquest dissabte, la majoria concentrades a les comarques del Camp de Tarragona (73) i a la Regió Metropolitana Nord (35). La majoria d'incidències són per retirar arbres i branques, i elements inestables d'edificis o de la via pública com cobertes, bastides i tendals. Destaca un servei per enretirar una placa del sostre del CAP de Riudoms (Baix Camp), que amenaçava de caure al carrer, i també la caiguda d'un arbre de grans dimensions a Salou (Tarragonès) que ha afectat tres cotxes aparcats però sense deixar ferits.

Les ratxes de mestral superen àmpliament els 100 km/h al Camp de Tarragona i a l'Ebre i a migdia sobresurten registres com els 145 km/h de l'Hospitalet de l'Infant i la Riba, els 142 km/h de l'Albiol, els 124 km/h d'Almoster, 120 km/h a Valls, 118 km/h a Rojals, 111 km/h a Mont-roig del Camp o 108 km/h al Perelló, segons dades recollides de les estacions de Meteoclimatic i el Meteocat.

El telèfon @112 ha rebut 65 trucades per 60 incidents relacionats amb #vent fins a les 11 hores. 20 trucades des del Baix Camp i 14 al Barcelonès. La majoria per arbres caiguts, cobertes, bastides i tendals.

Per la seva banda, el telèfon d'emergències 112 ha informat que ha rebut 65 trucades per 60 incidents relacionats amb el vent. D'aquestes trucades, 20 han sigut del Baix Camp i 14 del Barcelonès. Protecció Civil ha allargat l'episodi de fort vent fins a la pròxima matinada amb un augment de les comarques afectades i la intensitat de les ratxes de vent en zones altament poblades.

L'Ajuntament de Barcelona activa el Pla Bàsic d'Emergència Municipal per ventades

Davant l'episodi de ventades, l'Ajuntament de Barcelona ha activat aquest migdia el Pla Bàsic d'Emergència Municipal per ventades a la ciutat en fase d'alerta. Des de les 10.30 h fins a les 11.45 h, Bombers de Barcelona ha fet unes 20 sortides per incidències relacionades amb el vent, la majoria per caiguda de tendals i branques d'arbres a la via pública. S'ha tancat la part alta del Parc Güell per precaució.