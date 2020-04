Els bombers reprendran demà la recerca d’un segon desaparegut al riu Gurri de Vic

Els bombers busquen des de dimecres un home que hauria desaparegut per la zona del riu Gurri de Vic quan es dirigia a treballar a l'escorxador Le Porc Gourmet. Segons els Mossos d’Esquadra, uns testimonis asseguren que el desaparegut anava amb l’home que va morir dimecres arrossegat pel riu. De fet, quan els serveis d’emergències buscaven la víctima van trobar una motxilla que podria ser del segon treballador desaparegut. Aquest dijous la família ha posat una denúncia per la seva desaparició.

Acaba per avui la recerca d'una segona persona desapareguda pels aiguats entre Vic i Roda de Ter. #bomberscat hi hem treballat amb @mossos @vic_gurbana @protecivilvlc i @emergenciescat. Hem establert diferents sectors de rastreig, però no s'hi ha trobar res. Hi tornarem demà. — Bombers (@bomberscat) April 23, 2020

Paral·lelament, aquest matí efectius dels Bombers de la Generalitat, Mossos d’Esquadra, Protecció Civil i policia local han reprès sense èxit l’operatiu de recerca per la zona del riu Gurri, molt freqüentada pels empleats del polígon de Santa Eugènia de Berga. Després de tot el dia pentinant diferents sectors de la zona, no han trobat res. Precisament, l’home que va morir dimecres anava en bicicleta a treballar, de matinada, quan el riu el va arrossegar. Tenia 21 anys, era veí de Vic i originari de Ghana.

El sindicat Càrnies en Lluita ha denunciat “les greus mancances de seguretat” del camí que connecta Vic amb el polígon, on hi ha l’escorxador Le Porc Gourmet on treballaven els dos homes. “Va ser un accident laboral provocat per la pressió que tenen els treballadors per desplaçar-se al lloc de treball a la matinada i sense alternatives segures de transport", han criticat en un comunicat, en el qual també han recalcat “la dignitat i valor diari” d’aquests treballadors “imprescindibles i tan mal pagats i valorats socialment”.

L'Ajuntament de Vic s’ha compromès a reforçar la seguretat del camí que uneix la població amb el polígon per evitar el pas de persones a l'entorn del riu.