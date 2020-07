BonÀrea diu que l'1,2% de la plantilla ha donat positiu per covid-19 des de principis de juny

L'empresa BonÀrea de Guissona ha modificat el comunicat que havia fet públic aquest divendres i hi ha inclòs, finalment, el percentatge d'infectats que s'han detectat al lloc de treball. Segons la informació, BonÀrea ha fet des de principis de juny 3.000 proves entre els 5.500 treballadors i un 1,2% del total ha donat positiu, és a dir, una seixantena de persones. El comunicat arriba un dia després que el diari ARA publiqués un article que denunciava la falta de transparència d'aquesta empresa (que fins ara no havia fet públic el nombre d'infectats) i anunciava també que, segons fonts del centre que preferien mantenir-se en l'anonimat, des de l'inici de la pandèmia BonÀrea havia detectat un centenar de casos, una xifra que quadra perfectament amb els que s'han comptabilitzat des de principis de juny, segons el comunicat oficial.

Amb aquest comunicat, l'empresa BonÀrea ha volgut sortir al pas de les especulacions d'aquestes setmanes que l'acusaven de ser responsable dels brots de la Segarra.

El text difós per l'empresa càrnica destaca que "l ’índex d’incidència està dins de la normalitat" i remarca que fins i tot " és inferior a la mitjana de la població en general", que se situa a l'entorn d'un 5%. "Els casos detectats són la majoria asimptomàtics, lleus i sense hospitalització", diu el text, que afegeix que "s’han seguit els protocols amb l’aïllament de tots els afectats i dels contactes estrets, així com el seu seguiment i control". El comunicat també assegura que "s’han pres totes les mesures necessàries per tallar qualsevol cadena de transmissió" i que actualment presenta " una taxa d’incidència a la baixa i sense cap brot". Finalment, el text destaca també que "als CAP de Salut de la comarca de la Segarra, a la qual pertany BonÀrea, la taxa d’incidència ha disminuït considerablement", una afirmació avalada per les dades del departament de Salut.