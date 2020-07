Bonaventura Clotet: "No som prou conscients dels riscos que hi ha en espais tancats"

Bonaventura Clotet, cap de malalties infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, conegut com a Can Ruti, a més de director de l'IrsiCaixa, ha parlat aquest matí al 'Via Lliure' de RAC1 on ha alertat que "no som prou conscients dels riscos que hi ha en espais tancats, en llocs de trobada, com els de l'oci nocturn, on tot sovint les persones no segueixen les mesures de distància i seguretat".

Clotet ha explicat que "hem de tenir clara la magnitut de la tragèdia que pot venir i per això hem de posar algunes limitacions importants a les nostres relacions i sortides, encara que no agradin, perquè sinó podem arribar a un nou confinament", una situació, ha dit, que ell espera que no arribi si la gent fa cas a les recomanacions de Salut Pública.

Pel que fa la situació als hospitals Clotet ha dit que és una bona notícia que no hi hagi tanta gent ingressada a la UCI però avisa que això és perquè "la malaltia està afectant ara a gent més jove" a banda de que "als hospitals hi ha un maneig clínic molt més eficient que al març, amb uns protocols més definits". Tot i això alerta que "si l’epidemia comença a arribar a la gent més gran llavors s’incrementaràn els ingressos a les UCIs i hi haurà més morts i per evitar-ho ens ho hem de prendre tots molt seriosament".