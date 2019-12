La Boqueria enderroca parades per esponjar espais

Per combatre els embussos de gent, el Mercat de la Boqueria de Barcelona ja va començar el 2017 una estratègia d'esponjament, que consisteix en enderrocar i traslladar parades per guanyar espai de pas. L'últim projecte preveu ara enderrocar dues illes de botigues per guanyar una plaça i una aula de mercat, d'uns 50 metres quadrats, on es faran diferents sessions sobre els productes que s'hi venen. Una proposta que, segons Salvador Capdevila, president de l'Associació de Comerciants del Mercat, s'enfoca als veïns de Barcelona. L'aula s'aixecarà a l'espai que ocupaven 14 parades que o bé han tancat o bé s'han traslladat. Les obres van començar el 2 de desembre i està previst que s'allarguin 18 setmanes. El pressupost per enderrocar l'illa de parades –situada al costat del carrer de la Morera– i construir el nou equipament és de 210.394 euros.

651x366 La nova aula de formació / AJUNTAMENT DE BARCELONA La nova aula de formació / AJUNTAMENT DE BARCELONA

També s'ha enderrocat una illa de parades de darrere l'espai central del peix per obrir-hi una nova plaça. L'àrea alliberada també té una superfície de 50 metres quadrats i té com a objectiu principal millorar els fluxos de clients i visitants dins de la Boqueria. Aquest projecte té un pressupost de 43.072 euros. Fa dos anys ja es va fer una actuació similar per guanyar espai a l'interior del mercat gràcies al rescat i al trasllat de parades.

De retruc de la mesura de govern, aprovada el febrer del 2017, per millorar el mercat i fer-lo un lloc més agradable per als veïns, també s'han pres decisions com ara limitar l'entrada als grups de més de 15 persones els caps de setmana o prohibir-hi les conductes incíviques. "És un mercat especial, al cor de la ciutat i amb menys veïns dels que ens agradaria al voltant", ha reconegut la regidora de Mercats, Montserrat Ballarín, que ha remarcat que la Boqueria continua sent una "icona" de la ciutat. En nom dels paradistes, Capdevila ha defensat la varietat de productes del mercat, més de 20.000, i el fet de mantenir la clientela de la ciutat. Sobretot, ha dit, en dates com les nadalenques.