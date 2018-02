Bosch (ERC) declina assistir al sopar inaugural del Mobile per evitar coincidir amb Felip VI

Després de l'anunci que el rei Felip VI assistirà al sopar d'inauguració del Mobile World Congress a Barcelona, el cap de files d'ERC a la ciutat, Alfred Bosch, ha assegurat que ell no hi anirà. Bosch argumenta que no vol compartir taula amb aquell que "representa la repressió contra el poble de Catalunya de l'1-O i l'empresonament sense judici de persones innocents. De moment, a banda d'ERC, només el grup municipal de la CUP ha confirmat que no assistirà a aquest acte.

El rei Felip VI visitarà el diumenge 25 de febrer Catalunya per primera vegada després de l’1-O. El monarca va trepitjar per última vegada Catalunya el 26 d’agost amb motiu de la manifestació a Barcelona en repulsa dels atemptats terroristes de la Rambla i Cambrils. Hi tornarà per assistir al sopar oficial d’inauguració del Mobile, que tindrà lloc al Palau de la Música Catalana, on l'any passat va coincidir amb el president Puigdemont i on va reivindicar la importància de la "col·laboració lleial i generosa" entre les administracions.

Bosch ha desitjat avui que aquesta edició del Mobile sigui "un èxit perquè Barcelona necessita que sigui així.