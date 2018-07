Bosch (ERC): "Estem lluny de Colau, perquè ella està lluny de la ciutat"

L'últim ple de Barcelona abans de l'aturada estival ha de celebrar la sessió sobre les demandes que la ciutat fa als nous governs de Generalitat i Estat que l'alcaldessa Ada Colau va haver de posposar, en l'últim debat, davant la impossibilitat de trobar aliats entre els grups municipals. A menys d'un any de les eleccions, però, el govern té grans problemes per trobar socis. ERC ja ha deixat clar avui, per exemple, que manté la distància amb els comuns i que no veu amb bons ulls la seva llista de demandes. El cap de files republicà, Alfred Bosch, ha demanat a l'alcaldessa que, abans de fer "llistes de la compra" a altres administracions, miri les coses que no ha fet el seu govern. "La llista que haurien de portar al ple és la dels incompliments de la ciutat", ha lamentat, després de la trobada que va mantenir ahir amb Colau.

Segons Bosch, la distància entre les dues formacions, a menys d'un any de les eleccions, continua: "Estem lluny de Colau, perquè ella està lluny de la ciutat". El líder dels republicans ha convocat la premsa per explicar els cinc temes clau que va posar sobre la taula de l'alcaldessa i sobre els quals, ha dit, no va rebre la resposta que esperava. Es tracta dels narcopisos del Raval, l'accés a l'habitatge, la inversió en escoles bressol, el rellançament de la ciutat com a capital internacional i el desplegament de l'L9 i l'L10 del metro. "No vam trobar cap mena de proposta ni determinació més enllà de les bones paraules", ha lamentat.

Bosch també s'ha referit a la proposta de la candidata a l'alcaldia del PDECat, Neus Munté, que l'ha instat a posar-se d'acord per fer una llista conjunta de cara a les municipals. ERC manté que cal esperar als resultats de les eleccions abans de prendre decisions, mentre que Munté assegurava, en una entrevista a l'ARA, que esperar que passin els comicis pot representar "arribar tard". Segons Munté, cal una entesa de l'independentisme al més àmplia possible per evitar que torni a guanyar per la mínima la llista més votada, que adverteix que podria ser Cs o, un altre cop, Colau. Bosch avui s'ha tornat a reivindicar com a "alternativa" de govern, tot i que l'últim baròmetre municipal situava Colau com a clara favorita a revalidar mandat a força distància dels republicans.