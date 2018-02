Bosch es llança a la cursa per intentar desbancar Colau

L'horitzó de les eleccions municipals del 2019 ja fa unes setmanes que marca l'actualitat municipal a Barcelona. El joc de càlculs ja està en marxa i, tot i que ara mateix està obert el període de 30 dies en què els grups de l'oposició podrien presentar una moció de censura per desbancar l'alcaldessa i que no aprovi els pressupostos, els grups ja saben que l'aritmètica fa impossible aquesta via i tenen la mirada fixada en el 2019. L'actual cap de files d'ERC a la ciutat, Alfred Bosch, ha oficialitzat avui que optarà a encapçalar la candidatura republicana. Haurà de superar, això sí, unes primàries, però de moment cap altre candidat no ha fet el pas de presentar-s'hi. "Tenim un projecte que parteix d'un intangible, que és l'estima per la ciutat i l'amor propi dels barcelonins", ha defensat Bosch, que ja fa setmanes que acusa Colau de no tenir un rumb clar per a la ciutat. "Ara tenim la ciutat dels problemes i no la de les solucions", ha lamentat.

ERC ha començat avui el període de primàries, després que l'executiva regional aprovés ahir al vespre el reglament que marcarà aquest procés. Fins al 23 de febrer s'hi podran presentar candidatures, que han de comptar amb l'aval de l'executiva del partit o bé del 10% de la militància de la federació de Barcelona. Després hi haurà dues setmanes de campanya electoral i la votació es farà el 9 de març. El procés de votació està obert als més de 4.000 "militants, simpatitzants, amics i amigues" que té el partit a la capital, així com a la militància de les JERC-Barcelona. La direcció d'ERC ja va avalar, l'abril de l'any passat, la continuïtat de Bosch a l'Ajuntament. Hi hagi o no candidatura alternativa, les primàries se celebraran.

Les primàries del 2014 van enfrontar Alfred Bosch i Oriol Amorós i va ser Bosch qui va acabar agafant el relleu de Jordi Portabella a l'Ajuntament. L'escenari és engrescador per als republicans després que l'últim baròmetre municipal els situés com a primera força en intenció de vot i que un estudi propi sobre l'evolució de les enquestes els dibuixi tres escenaris diferents en què pugnarien amb Colau per l'alcaldia. En un d'aquests escenaris, també Cs entraria en la cursa. Quan queda més d'un any per les eleccions, però, l'escenari encara pot fer algun tomb. Les enquestes també eren optimistes en les eleccions que van acabar catapultant Colau i van deixar ERC amb cinc regidors i repetint, això sí, els millors resultats de la formació a la ciutat.

La pressió del tramvia

L'última pugna entre ERC i BComú és la de l'enllaç del tramvia. Mentre que l'equip de Colau s'afanya aquests dies a assenyalar els republicans com els responsables que no hi hagi un acord polític per tirar endavant el projecte de connexió, ERC contraataca defensant que el govern municipal no els ha presentat concrecions importants com el conveni que s'ha de signar a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATME) o si el servei l'explotarà una empresa pública o privada. Després que l'alcaldessa, Ada Colau, verbalitzés que començar ja les obres de l'enllaç seria possible si s'hi sumés ERC, avui Bosch ha deixat clar que la pressió no els afectarà. "El pitjor enemic del tramvia no és ERC, sinó Colau", ha defensat.

Per al cap de files republicà, el tramvia "no pot ser un dogma de fe" i cal veure tots els documents abans de prendre cap decisió. El que no farà ERC és signar un xec en blanc que permeti a l'alcaldessa anotar-se un èxit electoral.