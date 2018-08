La defensa del membre de la Manada diu que la detenció per robatori no afecta el cas de la violació

L'advocat Agustín Martínez, defensor del membre de la Manada Ángel Boza, detingut ahir per presumptament haver intentat robar unes ulleres de sol en uns magatzems de Sevilla, ha explicat a Efe que aquest fet "no té conseqüències" per a la interlocutòria de la seva llibertat provisional pel cas de la violació en grup als Sanfermines, tot i que sí que podria anar a presó pel nou delicte.

L'acusat, per la seva banda, ha declarat davant els agents que va ser el vigilant qui va donar un cop al seu cotxe quan intentava sortir de l'aparcament, tot i que l'escrit policial assegura que va ser ell qui va intentar atropellar el vigilant. Boza, a més, estava conduint tot i tenir el carnet inhabilitat. El seu advocat, però, assegura que la família li ha comunicat que ja va recuperar els punts, però que no està reflectit al seu expedient.

L'atestat, segons fonts policials, recull que Boza va voler quedar-se amb unes ulleres de sol valorades en uns 200 euros, per la qual cosa va accedir al centre comercial i es va aproximar a un expositor, on va demanar al dependent veure unes ulleres. En aquell moment, hauria aprofitat una badada del venedor per treure l'alarma de seguretat de les ulleres i col·locar a l'expositor unes altres que ell portava. Va dir al venedor que finalment no les compraria, però l'encarregat de la botiga es va adonar del robatori i va avisar els serveis de seguretat del centre, que el van localitzar a l'aparcament. Allà, un agent va resultar ferit per un cop al cotxe que conduïa Boza i un altre va haver d'esquivar-lo abans que anés cap a la sortida del barri de Nervión, des d'on va accedir a l'avinguda Menéndez y Pelayo.

Allà, una patrulla de la policia secreta el va interceptar. Quan li van cridar l'alto, estava fent servir les ulleres presumptament robades, però se les va guardar quan l'agent s'aproximava a peu al cotxe. Segons l'atestat, en aquell moment va preguntar als agents si l'aturaven pel cop que un vigilant li havia donat a l'aparcament del centre comercial, i els agents el van detenir.

L'advocat Martínez encara no ha pogut parlar amb el seu client, que es troba en dependències policials des d'ahir a la nit. Després de la pràctica de diligències i la fi de l'atestat serà posat a disposició judicial, segons fonts policials citades per Efe.

Boza, condemnat, com la resta de membres de la Manada, a 9 anys de presó per abusos sexuals a una jove als Sanfermines del 2016, està en llibertat des del passat 23 de juny, quan el Tribunal Superior de Justícia de Navarra els va condemnar per abusos sexuals i no per agressió sexual com demanaven la fiscalia i l'acusació particular.

La interlocutòria de llibertat provisional els imposa com a mesures cautelars personar-se als jutjats de Sevilla per signar tres cops per setmana (dilluns, dimecres i divendres) i la prohibició d'acostar-se a Madrid –on resideix la víctima– i de sortir d'Espanya. El risc de fuga, destrucció de proves o reincidència podria fer que es revoqués la llibertat provisional, per la qual cosa si Boza hagués comés algun delicte d'índole sexual sí que se suspendria la provisional, segons el seu advocat.