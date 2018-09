El Bracafé del carrer Casp "tanca definitivament per demolició"

"Tancat definitivament per demolició". És el cartell que es pot llegir als vidres del Bracafé del carrer Casp de Barcelona. Com ja s'havia anunciat, aquest agost ha sigut l'últim mes de l'històric establiment, que a partir d'ara es convertirà en l'accés a un pàrquing subterrani de quatre plantes que Catalana Occident, la propietària de l'edifici, ha decidit construir-hi. El cafè va obrir les portes l'any 1931 i ha sigut durant dècades parada habitual de veïns, públic del Tívoli, treballadors de Ràdio Barcelona i d'altres empreses de la zona, policies d'uniforme i els barcelonins en general que hi passejaven pel davant.

Situat a tocar del Passeig de Gràcia, l'establiment ha sigut víctima de la inevitable transformació del carrer Casp, que va començar per l'enderrocament d'uns altres referents de la via, el Teatre Novedades i l'Hotel Barcelona. El Bracafé no és l'únic afectat perquè de tots els negocis que s'ubiquen als baixos de l'edifici on es farà el pàrquing subterrani –el restaurant Navarra i el Cafè de la Ràdio ja havien tancat–, només se'n conservaran dos, però es traslladaran a la ronda Sant Pere. La primera planta de l'edifici, que ara és d'oficines, i la de peu de carrer es convertiran en un únic espai comercial que es preveu llogar a alguna gran cadena.