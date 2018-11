Brussel·les vol eliminar els gasos d'efecte hivernacle de la UE al 2050

La Comissió Europea s'ha fixat l'objectiu d'eliminar les emissions de gasos d'efecte hivernacle de la Unió Europea al 2050, un escenari que requerirà "inversions addicionals importants" en tots els sectors de l'economia, però que suposarà una "profunda transformació". L'executiu ha definit avui la seva estratègia climàtica en un document per compartir-lo amb els socis internacionals a la conferència de les Nacions Unides per la lluita contra el canvi climàtic COP 24 que es farà a Polònia la setmana que ve.

L'objectiu de l'informe és confirmar el compromís per encapçalar l'acció climàtica mundial i presentar una visió que pugui ajudar a aconseguir unes emissions netes a través d'una transició "socialment justa" i eficient. "L''statu quo' no és una opció", defensa Brussel·les al text de 24 pàgines, en el qual identifica les oportunitats que la transició ofereix als ciutadans europeus i a la seva economia. Tot i així, el document no inclou noves polítiques ni és una proposta legislativa.

La Unió Europea es va comprometre en l'Acord de París a reduir un 40% les emissions contaminants al 2030, però la Comissió vol accelerar el procés perquè no troba que l'objectiu sigui suficient. En aquest sentit, l'executiu atorga un paper central a l'energia, que és el sector que produeix més CO2, però també opta per avenços en el transport, l'agricultura, la construcció i la indústria, i posa el focus en el progrés tecnològic per aconseguir l'objectiu.

A més, Brussel·les proposar aplicar impostos ecològics a qui contamini i crida a preservar la biomassa, de manera que les explotacions agrícoles i els boscos serveixin per alimentar la població, per absorbir CO2 i per produir energia.