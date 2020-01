Brussel·les reconeix que els fons europeus per a catàstrofes com el 'Gloria' no s'activen prou ràpid

L'impacte global dels danys pel temporal Gloria encara no s'ha calculat del tot. S'estima que ha afectat més de la meitat dels municipis catalans i que ha arrasat 18.000 hectàrees. De manera provisional s'ha xifrat en 71 milions el cost dels danys. El Govern calcula que només les reparacions poden costar 30 milions i que al sector primari la factura arriba als 16 milions. Són quantitats molt elevades que els afectats poden trigar mesos en començar a rebre si els ritmes són similars als que estan vivint els afectats de la gota freda que va inundar principalment la costa del País Valencià i Múrcia el setembre passat. Els estats de la Unió Europea s'ajuden de les institucions per fer front a aquestes quantitats, però la mateixa UE admet que va massa lenta en entregar els diners. Hi ha afectats per la DANA que encara no han vist ni un euro.

Per això, aquest dijous eurodiputats espanyols de tot l'espectre polític han coincidit en demanar a la Comissió Europea més celeritat a l'hora de mobilitzar recursos com ara el Fons de Solidaritat o el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, després de les destrosses causades pel temporal Gloria. El Parlament Europeu ha debatut aquest punt introduït en l'agenda per l'eurodiputada d'ERC, Diana Riba, que ha reclamat celeritat tant a l'Estat com a la Comissió Europea per mobilitzar aquests diners. En la mateixa línia han anat les intervencions d'eurodiputats com Dolors Montserrat, del PP; Cristina Maestre Martin de Almagro, dels socialistes, o Susana Solís, de Ciutadans. Tots han coincidit en exigir a la Comissió Europea que vagi més de pressa a l'hora de mobilitzar les ajudes i han retret a les institucions que en casos d'emergència hi hagi tràmits burocràtics.

L'Estat confia en haver abonat al maig la majoria dels ajuts per refer els desperfectes del temporal

A aquestes demandes, el vicepresident de la Comissió Europea, Máros Sefcovic, ha admès que una vegada un estat membre sol·licita els fons els processos de ratificació a nivell comunitari alenteixen el procés, i per això s'ha mostrat obert a discutir com millorar la celeritat d'aquests mecanismes en un futur. Sefcovic ha explicat que just ara s'han activat els 5.700 milions per pal·liar els danys de la DANA i que una vegada arribi la sol·licitud d'Espanya per als danys del Gloria "no trigaran ni un dia" en tramitar-la: "La Comissió està compromesa a ajudar Espanya, però tots hem d'actuar amb més rapidesa. Les lleis que aprovem han de ser aplicades amb rapidesa i voldria assegurar que no trigarem ni un dia després que arribi la sol·licitud d'Espanya, però mobilitzar diners porta temps perquè requereix l'acord del Parlament i del Consell". El govern de l'Estat encara està avaluant el valor de les destrosses provocades pel temporal.