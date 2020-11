Brutal agressió a una jove transsexual a Barcelona quan sortia de casa

Una jove transsexual de 19 anys de Barcelona ha denunciat haver estat apallissada i insultada a les portes de casa per la seva condició sexual, segons ha explicat a les xarxes socials, on ha difós també fotografies de com li ha quedat la cara després de l'agressió. La jove, Eva.V., ha narrat que l'agressió va ser divendres "just al sortir" de casa, quan li van cridar " ¡Puto travelo!" i " ¡Engendro!" i li van donar dos cops de puny a la cara, puntades de peu i cops pel cos.

"Soc una noia normal de 19 anys. Soc transsexual, sí, però és que això no em fa menys normal, no em fa un engendro, no em fa menys. Tinc dret a sortir al carrer, tinc dret a fer amb les meves xarxes socials el que jo vulgui i tinc tots els drets que hauria de tenir tothom", diu la jove en el seu missatge a les xarxes.

La víctima assenyala que ho ha passat "prou malament" en la seva vida "intentant ser" el que és "perquè vingui algú" a arrabassar-l'hi, i explica que fa dos mesos que viu a Barcelona, on es va traslladar "buscant pau". "No més transfòbia , sisplau, no vull morir demà", reclama.

La jove ha denunciat l'agressió davant l'Observatori contra l'Homofòbia de Catalunya (OCH), que ha condemnat "aquesta brutal agressió" i s'ha posat a disposició de la víctima. Eugeni Rodríguez, president de l'Observatori, ha qualificat de "terrible" i "brutal" la pallissa a la jove, que en les xarxes socials ha rebut múltiples missatges de suport, entre els quals el de president de Parlament, Roger Torrent, que ha defensat que "davant l'odi i la intolerància, llibertat per ser i viure cadascú com vulgui".

Es dona la circumstància que l'agressió va tenir lloc el Dia de la Memòria Trans, que és una data "per al record de totes les persones que han estat assassinades, vexades o discriminades" per la seva transsexualitat, ha subratllat l'Observatori.