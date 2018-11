Buch diu que "no es pot entendre" que els Mossos no fossin al CITCO quan es va produir el 17-A

"La gestió del 17-A la vam fer sense poder participar de manera directa i normal al Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO)". Ho ha recordat aquest matí el conseller d'Interior, Miquel Buch, en la inauguració de les quartes jornades sobre intel·ligència dels Mossos d'Esquadra i l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, que estan dedicades als atemptats de Barcelona i Cambrils. Buch ha assegurat que "no es pot entendre" que els Mossos no fossin al CITCO, l'òrgan estatal de coordinació antiterrorista, com a membres de ple dret, quan va passar el 17-A i el cos ja havia demostrat la seva professionalitat: "Era una dificultat més". Des de l'octubre la policia catalana està integrada al CITCO i això permet, segons Buch, que ara es pugui treballar "de manera més segura i àgil".

El conseller ha valorat que les jornades han de servir per analitzar l'actuació en els atemptats del 17-A i com es pot fer millor. Buch també ha enumerat cinc elements que van definir l'actuació: la prevenció, la comunicació, la investigació, la col·laboració i el compromís. El cap dels Mossos, el comissari en cap Miquel Esquius, ha explicat que en les jornades s'aprofundirà en els processos de radicalització i de la cèl·lula terrorista de Ripoll, en els plans de prevenció, en les víctimes i en el dispositiu Cronos, que "és l'exemple que el cos es va prendre l'amenaça terrorista seriosament". Esquius ha subratllat que feia més de dos anys que els Mossos havien dissenyat dispositius específics per donar una resposta si es produïa un atac terrorista: "Sense aquesta planificació prèvia no s'hauria fet front als atemptats del 17-A de la manera que es va fer".

El cap dels Mossos ha deixat clar que "l'amenaça continua i la policia treballa com abans del 17-A, amb tota la mecànica en marxa però amb les lliçons apreses i incorporades per millorar". Esquius ha defensat la col·laboració i la lleialtat entre els cossos de seguretat, com són la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, el CNI i les policies locals. De fet, en les jornades -que es fan des d'avui i fins dijous- hi participen representants de diversos cossos, entre els quals un membre del CITCO i un altre del CNI. Després de "reconèixer i agrair la professionalitat dels Mossos i els facultatius tècnics" durant els atemptats de Barcelona i Cambrils, Esquius ha volgut remarcar "el paper destacat que van tenir" el 17-A el major Josep Lluís Trapero i el comissari Ferran López. Buch també s'ha sumat al reconeixement de tots els agents.

Agraïment de les víctimes

En la inauguració de les jornades sobre intel·ligència dedicades als atemptats, també ha intervingut el pare del nen de Rubí que va morir a l'atac de la Rambla, Javier Martínez. "En aquest any i tres mesos que fa que va morir el meu fill, m'he dedicat a saber què va passar i a parlar amb persones per millorar l'atenció a les víctimes, perquè hem estat una mica oblidades", ha explicat Martínez, que ha agraït als Mossos i la Guàrdia Urbana "que es juguin la vida amb un tema dur com el terrorisme". "El meu fill deia que volia ser policia del Barça, perquè els cotxes són blaus i vermells", ha recordat Martínez, que ha afegit que la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats pel Terrorisme (UAVAT) ha estat al seu costat, però ha lamentat que altres associacions de víctimes no s'hagin posat en contacte amb ell ni amb moltes víctimes.