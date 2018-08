Buch acusa l'Estat de "posar pals a les rodes" en la investigació del 17-A: "No se’ns pot ocultar cap informació"

El conseller d'Interior, Miquel Buch, no s'ha volgut pronunciar sobre els nous detalls dels atemptats del 17-A recollits al sumari perquè considera que hi ha unes investigacions obertes i no hi vol interferir. Tot i així, Buch ha dit que no és "normal" que no apareguin els antecedents de l'imam de Ripoll al registre policial. "A les bases de dades figuren els antecedents penals de tothom. La normalitat seria que hi hagués unes dades que sembla que no existien. (...) No deixa de ser sorprenent", ha dit Buch en una entrevista a RAC1, en què ha acusat l'Estat de "demostrar desconfiança i posar pals a les rodes en molts casos". Tot i així, s'ha mostrat optimista amb el govern de Pedro Sánchez. "Espero que el govern espanyol canviï l’actitud. No és un tema polític ni partidista, és un tema de seguretat. No se'ns pot ocultar cap informació", ha exigit.

Sobre la responsabilitat dels Mossos davant la possibilitat que l'imam de Ripoll cridés a "matar infidels" durant els sermons a la mesquita, Buch ha evitat generalitzar el cas. "No podem caure en l’error de criminalitzar tot un col·lectiu per la religió que tenen", ha dit. Ara bé, ha assegurat que "en el cas que a alguna mesquita o a alguna església es recomani o s’indueixi a provocar la mort o atacs terroristes, la policia ho investiga o ho persegueix". El conseller ha promès "contundència" amb el govern espanyol i ha recordat que el Parlament té una comissió d’investigació que mirarà "d'esclarir els fets".

Buch assegura que els Mossos d'Esquadra tenen accés a la informació necessària per aturar un atac terrorista, però que no formen part "amb ple dret" de l'organisme de l'Estat per evitar atemptats, tal com es va acordar amb el govern espanyol a la junta de seguretat de Catalunya. El conseller d'Interior demanarà al nou ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que compleixi amb els acords.

L'incivisme a Barcelona

Sobre la responsabilitat dels Mossos d'Esquadra en l'incivisme a Barcelona, pel qual Ada Colau va tornar a ser reprovada ahir a la comissió de seguretat, Buch ha dit que és cert que no hi ha hagut promocions els últims anys i que no arriben "al nivell òptim" que es van proposar, tot i que hi ha "més agents que l’any passat" i es fa un reforç d'estiu. Ha tret pit de les detencions i entrades als narcopisos: "En mig any se n'han fet més que no pas en tot l’any passat". "Si tinguéssim més agents, segurament, ho faríem millor, però la feina s’està fent", ha dit, i ha assegurat que no es deixa de fer "per problemes polítics".

"Soc un conseller que està ocupant un lloc que no li pertoca"

Buch ha explicat que manté un contacte continu amb Quim Forn, i ha recordat que l'exconseller empresonat porta "més temps a la presó que el temps que va ser conseller". Buch és conscient que està "ocupant un lloc" que no li "pertoca" i deixa la porta oberta a la possibilitat que Forn recuperi el seu càrrec quan quedi en llibertat. Assegura que l'ha vist "molt lúcid, sabent que el que va fer no és motiu de delicte, que està pagant una pena que no li correspon".