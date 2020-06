L'auditoria als Mossos per les actuacions en les protestes del mes d'octubre es presentarà el 29 de juny

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat que preveu presentar el pròxim 29 de juny l'auditoria als Mossos d'Esquadra per les actuacions del mes d'octubre, durant les protestes per la sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes. En una entrevista al 3/24, Buch ha assegurat que l'auditoria es volia presentar a finals de març, però que s'ha retardat tres mesos per la pandèmia del coronavirus. El conseller no n'ha avançat el contingut i s'ha limitat a dir que se n'ha fet una anàlisi.

Sobre les mobilitzacions de l'octubre, que en diversos casos van acabar en aldarulls, Buch ha considerat que "feia anys que no es veia aquesta violència extrema" per la reacció d'alguns manifestants de tirar pedres a la policia. "En el procés de la independència no havia passat", ha afegit el conseller, que ha dit que aquesta violència "que s'estava generant per part d'alguns ciutadans" va comportar unes intervencions dels antiavalots que "a vegades no es van ajustar als protocols". Buch ha apuntat que en l'auditoria s'han revisat les eines que utilitzen els agents i com es poden millorar les actuacions.

Fa deu dies, en una entrevista a TV3, el cap dels Mossos, el comissari en cap Eduard Sallent, va valorar que "hi ha un aprenentatge" de les protestes de l'octubre que suposarà "introduir canvis en el model i l'estructura de les unitats d'ordre públic", per tant, en la Brigada Mòbil (Brimo) i l'àrea regional de recursos operatius (ARRO). Sallent va apostar per "perfeccionar la formació, la direcció i el comandament" dels antidisturbis. També va descartar reincorporar les pilotes de goma.

"Se senten dues o tres veus"

En l'entrevista al 3/24, preguntat per l'agressió racista d'uns agents dels Mossos a un noi el gener del 2019 a Sant Feliu Sasserra (Bages), el conseller d'Interior ha reiterat que s'ha de determinar "qui són els responsables, els coresponsables i els que no tenen res a veure". Buch ha recordat que s'investiguen sis policies però que en l'àudio que s'ha difós aquesta setmana de l'agressió "se senten dues o tres veus". "Tres altres no estan a l'àudio", ha remarcat el conseller, que ha insistit que el jutjat que porta aquest cas ha de resoldre qui són els autors i els possibles encobridors.

Fins aquesta setmana els sis agents havien continuat treballant d'antiavalots a l'ARRO. Després que es publiqués l'àudio, Buch ha defensat que ell i el director de la policia, que fins llavors "no havien escoltat" la gravació de l'agressió, van decidir "retirar" preventivament els mossos a un servei en què "no tenen contacte amb persones". Segons el conseller, també se'ls ha "minvat" el sou. Buch ha explicat que estan a l'espera que el jutjat es pronunciï per aplicar el règim sancionador als agents i establir "si és equiparable" a una falta molt greu. El conseller ha assegurat que "sentint l'àudio" es considera greu per l'actitud vexatòria a una persona per motius racistes.

Davant la petició d'ERC, soci de govern de JxCat a la Generalitat, que ha demanat canvis als Mossos arran d'aquesta agressió racista, Buch ha valorat que "no perquè algú faci malament la feina ha de canviar l'estructura". El conseller d'Interior ha al·legat que en altres sectors dels treballadors públics també es poden produir "conductes irregulars", i ha apostat per "perseguir i expulsar" els casos així.